Simona Halep a calificat România în Grupa Mondială a Fed Cup

Liderul WTA s-a deplasat excelent, a lovit puternic cu forehand-ul și s-a văzut pusă în dificultate doar de scurtele încercate în disperare de cauză de elvețiancă.

„Astăzi a fost un pic mai uşor, am fost un pic mai relaxată – chiar dacă nu este simplu să ştii că joci meciul decisiv. Publicul a fost extraordinar. Mi-am dat drumul la joc şi am reuşit să dau totul. Astăzi am avut mai multă încredere în returul meu, iar atunci când am avut nevoie, am jucat mai bine. Cu 40 de minute înainte de meci a venit arbitrul la noi şi a anunţat că s-a schimbat jucătoarea… m-am gândit că ar fi trebuit să mă antrenez un pic cu Mihaela Buzărnescu. Au fost două zile grele, din punct de vedere emoţional. Trebuie să visezi mereu, iar eu am visat mereu, de când eram mică. Sper să mergem cât mai departe în Fed Cup, în fazele finale. Avem o echipă puternică, iar dacă jucăm acasă, cu un astfel de public, este greu să pierdem”, a transmis Simona, cea care a adus două dintre cele trei puncte ale victoriei cu 3-0 a României în faţa Elveţiei.

„Mai mult decât am putut duce”

„Simona Halep e numărul 1 mondial şi nu sunt singura care a simţit asta. Intensitatea cu care joacă, faptul că nu-ţi oferă puncte şi loviturile ei grozave au fost mai mult decât am putut duce. Ieri nu era programat ca eu să intru azi, dar Timea a acuzat dureri la muşchii aductori şi m-am trezit în faţa faptului împlinit. Pentru mine a fost o mare onoare să joc la simplu cu Simona Halep. I-am urat succes pentru tot sezonul, este o mare campioană”, a declarat Schnyder, conform news.ro.