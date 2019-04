Sindicaliştii „pun tunurile” pe conducerea Filarmonicii Arad

Sindicaliştii din Filarmonica de Stat Arad se gândesc, din nou, la proteste. Asta deoarece instituţia nu are semnat un contract de muncă de mai bine de şapte ani, încă din 2011. În acest fel, angajaţii nu se simt protejaţi şi nici nu simt că instituţia de cultură este transparentă. „Nu există contract colectiv de muncă la nivelul Filarmonicii de Stat Arad din anul 2011. Nici fostul manager, nici actualul nu au semnat un astfel de contract. Primele negocieri cu actuala conducere le-am început în toamna anului 2017. În luna februarie 2018 am căzut de acord asupra contractului colectiv de muncă şi am şi semnat procesele verbale în acest sens. Numai că, în momentul în care a venit să semnăm contractul, managerul ne-a oferit un contract cu multe modificări faţă de ce am stabilit iniţial”, a explicat Mihai Dogaru, liderul de sindicat al angajaţilor de la Filarmonică.

Bineînţeles, contractul respectiv nu a fost semnat, aşa că a mai trecut un an până când negocierile au fost reluate. În luna februarie a acestui an, sindicaliştii au fost refuzaţi de Doru Orban, managerul Filarmonicii de Stat Arad. Acesta le-a spus că nu se poate semna un astfel de contract fără ca instituţia să aibă buget. „Fals. Puteam semna contractul, pentru că noi nu cerem beneficii materiale pentru angajaţi, nu cerem creşteri salariale, ci doar un contract prin care să fim în legalitate, prin care angajaţii să fie protejaţi”, spune Dogaru. Acesta a mai specificat faptul că „nu suntem absurzi, nu vrem noi să dictăm nimic. Cerem doar transparenţă şi comisii şi consilii întocmite legal”.

Despre comisii şi consilii

Mihai Dogaru acuză faptul că Doru Orban încearcă să excludă din organismele interne ale Filarmonicii chiar angajaţii instituţiei. „Consiliul artistic este rupt total de Filarmonică. Din el nu fac parte dirijorii instituţiei, aşa cum ar fi normal, ci două persoane din exteriorul Filarmonicii. La fel se întâmplă şi în comisia de disciplină, care nu este formată din angajaţi ai instituţiei, ci din oameni de afară. Nu este normal aşa ceva”, crede liderul de sindicat.

Acesta a anunţat că a apelat la reprezentanţii Primăriei Arad, în subordinea căreia se află Filarmonica, dar că nu a găsit înţelegere nici acolo. „Am avut întâlniri şi discuţii cu viceprimarul Levente Bognar. Acesta ne-a spus că se vor căuta soluţii şi că urmează să ne mai întâlnim. Numai că, la un moment dat, nu ne-a mai răspuns nici la telefoane, nici nu ne-a mai căutat, nici nu ne-a primit în audienţă”, a spus Dogaru.

Sesizări

Liderul de sindicat al angajaţilor de la Filarmonică a anunţat că a depus mai multe sesizări la instituţii ale statului care să vină să analizeze ce se întâmplă în instituţia de cultură. „În plus, vrem să stăm de vorbă cu toţi consilierii locali, indiferent de culoarea lor politică, şi să le atragem atenţia că în Filarmonica de Stat Arad se întâmplă lucruri la limita legii, chiar ilegale. Vrem să se rezolve aceste probleme. Şi, clar, vrem un contract colectiv de muncă prin care să se asigure buna funcţionalitate şi transparenţa în Filarmonică”, a mai declarat liderul de sindicat.