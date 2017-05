Sindicatele nu îşi dau Casa Primăriei Arad

Au anunţat că „s-au făcut” proprietari pe Casa de Cultură a Sindicatelor Arad, după care au cerut evacuarea celor care îşi desfăşurau activitatea acolo. Vorbim despre Primăria Municipiului Arad, care îşi doreşte cu orice preţ clădirea din Parcul Pădurice. Şi pentru a demonstra că intenţiile sunt cât se poate de serioase, municipalitatea a acţionat pe calea instanţelor de judecată. În primăvara acestui an, Primăria Arad a cerut la Judecătoria Arad o sentinţă de evacuare a Casei de Cultură a Sindicatelor, invocând, în acest sens, articolul 1.033 din Codul de Procedură Civilă. Acest articol se aplică „în litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foştii locatari sau alte persoane”, după cum se arată chiar în textul de lege. Aşadar, Primăria a acceptat că imobilul a aparţinut Asociaţiei Naţionale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România, doar că, la un moment dat, a trecut în proprietatea municipalităţii.

Cum? „Clădirea în cauză a fost întabulată pe numele primăriei, deşi proprietarul ei era altcineva şi, după câţiva ani de tăcere, reprezentanţii casei de cultură s-au trezit somaţi că trebuie să plătească chirie. Pentru lămurirea întabulării am început o acţiune în constatare în care am chemat în instanţă primăria, iar procesul este în curs de desfăşurare. Pe fond, la Judecătoria Arad, deja am câştigat, dar primăria a făcut apel”, a declarat Ion Cristea, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor Arad, pentru Jurnalul Naţional.

Dar nu numai procesul pentru întabulare a fost pierdut de municipalitate în instanţă, ci şi cel deschis pentru evacuarea celor care îşi desfăşoară activitatea în Casa de Cultură. Judecătoria Arad a decis să respingă cererile Primăriei Arad. „Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Municipiul Arad, prin Primar, în contradictoriu cu pârâta Casa de Cultură a Sindicatelor Arad având ca obiect evacuarea”, se arată în decizia instanţei de judecată.

Dar această decizie nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel. Lucru care s-a şi întâmplat. Primăria Arad a înaintat imediat apel faţă de sentinţă, urmând ca procesul să îşi urmeze cursul firesc. Dacă Primăria va rămâne sau nu cu imobilul din Parcul Pădurice, vor decide judecătorii.

O atitudine alunecoasă

Totuşi, cei care îşi desfăşoară în prezent activitatea în incinta clădirii respective spun că atitudinea municipalităţii în privinţa Casei de Cultură a fost una „alunecoasă”, poate chiar la limita legii. Lucru confirmat şi de sentinţa Judecătoriei Arad, am adăuga noi.