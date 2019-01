Sindromul plăţilor de la începutul anului. Cozi la plata taxelor şi impozitelor în mai multe oraşe din ţară

Peste o sută de gălăţeni s-au strâns la Direcţia de Taxe şi Impozite a Primăriei Galaţi în prima zi a anului în care au fost deschise ghişeele de lucru cu publicul. Zeci de persoane au ajuns în faţa clădirii pe parcursul nopţii pentru a fi primele la coadă.

Gălăţenii, majoritatea pensionari, au format o coadă pe trotuarul din faţa sediului Direcţiei de Taxe şi Impozite a Primăriei Galaţi încă de la ora 5.00, deşi funcţionarii au început să lucreze cu publicul la ora 8.30. Oamenii care au făcut noapte albă au spus că vor să scape rapid de taxele şi impozitele locale din acest an.

„Am ajuns la 5.30, am vrut să scap de obligaţii. Şi anul trecut am fost primul. De ce să stau stresat că am de plătit? Aşa achit dările şi scap de grijji. Ne aducem aminte de când stăteam la rând la lapte”, a spus Ion Pană.

Primăria Galaţi îi îndeamnă pe cetăţeni să plătească taxele şi impozitele online pe platforma ghiseul.ro, dar persoanele aflate pe trotuarul din faţa instituţiei gălăţene spun că preferă să stea la coadă.

„De la prima oră venim, să ne luăm de-o grijă. În fiecare an facem aşa. De când am ieşit la pensie, venim aici cu noaptea în cap. Suntem căliţi. Noi suntem obişnuiţi să venim să plătim aici la ghişeu, nu ne descurcăm cu plata online”, a declarat Mihai Grigore.

Reprezentanţii autorităţilor se declară mulţumiţi de faptul că gălăţenii vin să-şi achite obligaţiile fiscale încă din primele zile ale anului.

Şi la ghişeele Primăriei Cluj-Napoca s-au adunat peste 100 de persoane pentru a-şi plăti taxele şi impozitele locale pe case, terenuri şi maşini, preferând această variantă în locul sistemului online, majoritatea motivând că, fiind în vârstă, au încredere în varianta tradiţională.

Primii zeci de clujeni s-au aşezat la coadă la Direcţia de Impozite şi Taxe a Primăriei Cluj-Napoca luni dimineaţă, înainte de deschiderea ghişeelor, majoritatea fiind persoane în vârstă.

”Aşa sunt obişnuit, vin la ghişeu în prima zi din an, să îmi plătesc impozitul pe casă. Plătesc printre primii şi scap, nu mai am griji. Am auzit că acuma se poate plăti nu ştiu cum pe calculator, eu sunt pensionar, sunt trecut de 75 de ani, nu mă pricep. Ce e sigur e sigur, vii şi dai banii, primeşti chitanţă şi gata. Aşa fac de 30 de ani şi ca mine mai sunt mulţi. E mai de încredere statul la ghişeu, pentru mine”, a spus un clujean aflat la coadă.

Cei care îşi plătesc taxele şi impozitele locale susţin că vor să beneficieze şi de reducerea de 10% pe care o primesc dacă achită dările până în 31 martie.

Sursa: Mediafax