Sinteticul de pe „Motorul”, un fiasco?

Se întâmplă (şi) în Arad. Ca peste tot în ţară. Lucrări de mântuială, pe bani publici. Legea achiziţiilor publice are suficiente vicii, de care profită şmecherii ce şi-au tras firme, cu gândul de a da „tunuri” financiare. Ştiu că nimeni şi nimic nu îi pot deranja, ambiguităţile legislative fiind de partea lor într-un eventual „război” cu autorităţile. Iar un proces nu face decât să întârzie termenul de predare-primire al lucrării. Cu consecinţele de rigoare.

Vom exemplifica, astăzi, cu situaţia existentă la terenul Motorul din Aradul Nou, acolo unde UTA şi-ar dori să dispute meciurile de pe teren propriu din noul sezon de Liga 2.

Primăria Arad estimează şi pregăteşte 1.680.672 lei (aproximativ 361.500 euro) pentru „sinteticul” de pe Motorul. Vrea un gazon performant, certificat FIFA. La licitaţie se înscriu firme din Ungaria, Satu Mare şi Galaţi. Primele două vin cu oferte apropiate celei estimate de Primărie. Firma Ischia Sport din Galaţi licitează la aproape jumătate (1.050.560 lei), cu 135.000 euro mai puţin decât preţul estimat.

Spre comparaţie, oare care roşie are gustul mai bun? Cea de grădină, cu 6 lei-Kg, sau din market, cu 3 lei-Kg? Obligată de lege, Primăria a ales oferta de 3 lei, preţul cel mai mic. Şi acum ne ţinem cu mâinile de cap…

De la preluarea amplasamentului de pe arena din Aradul Nou, angajații firmei gălățene Ischia Sport au (re)nivelat câteva sectoare din suprafața concasată de Primărie, au așternut stratul geotextil, shockpad-ul de amortizare şi au montat segmente din viitorul gazon sintetic.

Pesimistul Popa

De aici au început problemele. Dar, să-l lăsăm pe antrenorul Ionuţ Popa să ne explice: „Mă tot cert cu cei de la firma din Galaţi. Le-am spus și chiar le-am arătat ochiometric că suprafața pe care se montează gazonul nu e dreaptă. Cotele ar fi trebuit măsurate cu aparate speciale, dar acest lucru nu s-a întâmplat. În plus, am înțeles că în caietul de sarcini e prevăzut ca ultimul strat de nisip, cel care nivelează definitiv suprafața, trebuie asigurat chiar de către firma furnizoare a gazonului. Vă spun cu mâna pe inimă, suprafața de sub gazon e vălurită, nu se va putea juca fotbal aici. Nimeni nu va omologa acest teren, vom evolua tot la Șiria. Nu știu cine trebuie să ia măsuri, dar ele trebuie luate până nu e prea târziu”.

Cu teul de lemn

Firma din Galaţi nu are muncitori, nu are utilaje. A adus patru polonezi care lucrează manual. Se întâmplă în secolul 21. Suprafaţa denivelată se vede cu ochiul liber. „Înarmaţi” cu teuri de lemn, Ionuţ Popa şi magazionerul Romeo Zamfir s-au apucat de îndreptat gazonul. Înainte ca acesta să fie umplut cu nisip şi granule de cauciuc, ultima etapă înaintea predării lucrării.

Deloc îngrijoraţi

La sfârşitul săptămânii trecute, viceprimarul Călin Bibarţ şi referentul serviciului Baze Sportive din cadrul Primăriei, Lucian Haţegan, au inspectat „zona”. Fără a avea motive de îngrijorare. Din contră. Mesajul postat pe o reţea de socializare de viceprimarul Bibarţ era unul optimist: „Terenul Motorul prinde culoare! Specialiştii veniţi din Cehia (n.a.: !?) special pentru a întinde covorul de gazon sintetic ne-au promis că se străduiesc ca totul să iasă perfect!”.

A promis că se implică

Luni seară, pe arena din Aradul Nou a ajuns și primarul Gheorghe Falcă, pus la curent de Alexandru Meszar vizavi de situaţia îngrijorătoare de la „Motorul”. Primarul a promis că va avea grijă ca toți termenii din contractul semnat cu Ischia Sport să fie respectați, iar standardele lucrării să fie ridicate. Om trăi şi om vedea.