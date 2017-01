Șiriei, în continuare sub asaltul tonelor

Este vorba de traficul greu, respectiv mașinile cu tonaj, care de când au început lucrările la celebrele pasaje, neterminate, zdruncină zi de zi pereții caselor de pe această stradă, iar vara le umple plămânii arădenilor de aici cu mult, mult prea mult praf. La sfârșitul anului trecut vă anunțam că s-a luat decizia ca traficul greu să fie redirecționat de pe strada Șiriei, urmând ca CNADNR să redeschidă traficul din dreptul sensului giratoriu, cel situat la ieșirea înspre Vladimirescu, direct pe centura Aradului.

Trafic redeschis pe centură

Traficul, între timp, a fost deschis din sens pe centură, dar nu a fost restriciționat pe Șiriei. Acum, arădeanul Gresinger George ne spune că traficul a fost redeschis pe centură, însă unele camioane tot mai trec pe Șiriei. Arădeanul, care de cinci ani de zile se bate cu „sistemul”, a mai depus o sesizare la Poliția Locală Arad, însă de aici a fost direcționat din nou spre Primăria Municipiului Arad, deoarece polițiștii locali nu pot da amenzi dacă nu sunt montate indicatoarele rutiere ce restricționează accesul TIR-urilor. Mai departe, Gresinger a sunat și la Primăria Arad, fiind conștient că acesta este ultimul hop, însă răspunsul primit, spune el, a fost unul sec: „nu avem bani pentru indicatoare”.

Șiriei, fără indicatoare de restricție

Pentru a da o mână de ajutor și pentru a grăbi puțin lucrurile, am contactat reprezentanții Primăriei Municipiului Arad pentru a afla dacă această situație, care ține până la urmă direct de Comisia de Sistematizare a Circulației din Arad, va fi rezolvată prin montarea celor două indicatoare de restricționare, într-o parte și cealaltă a străzii. Am așteptat două zile răspunsul, iar în ziua în care l-am primit am fost și anunțați că o echipă se deplasează pe Șiriei să monteze indicatoarele. „În cursul zilei de joi, 12 ianuarie, am trimis o echipă care să monteze indicatoarele de restricționare a tonajului pe strada Șiriei. Din momentul în care vor fi montate, polițiștii locali vor putea da amenzi șoferilor care nu respectă indicatoarele rutiere. În ceea ce privește restricția de viteză pe care au cerut-o arădenii de pe această stradă, îi anunțăm că această doleanță va fi discutată în cadrul Comisiei de Sistematizare a Circulației care va hotărî dacă este sau nu oportună această modificare”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Corina Drăghici, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Arad.

Cinci ani cu tonajul sub pernă

Așadar, această „telenovelă”, care a debutat în urmă cu cinci ani, odată cu startul lucrărilor la celebrele pasaje neterminate de pe centură, se apropie de sfârșit. În toți acești ani, arădenii care locuiesc pe Șiriei s-au ales cu mult praf în plămâni, zgomot infernal, zidurile caselor fisurate și mulți, mulți nervi. Acum, odată cu restricționarea tonajului, totul va reveni la normal, iar polițiștii locali vor putea să rupă amenzi.