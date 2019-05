Situaţia de la ştrand, motiv de luptă politică

CURTICI. Activitatea ştrandului termal din Curtici a fost suspendată în urmă cu două săptămâni din cauza unor nereguli descoperite de către inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică. Printre acestea se numărau lipsa unui contract cu un salvamar, dar şi lipsa unui contract de asistenţă medicală. Cel care a ieşit cel mai „şifonat” din această poveste a fost Ioan Covaci, administratorul societăţii care administrează ştrandul, societate aflată în subordinea Consiliului Local din Curtici. Acesta a fost tras, pe bună dreptate, la răspundere de către conducerea oraşului, după ce a decis să deschidă ştrandul fără a avea toate actele în regulă. Covaci recunoaşte că a greşit, numai că, spune el, după acel incident, situaţia a fost „fructificată” de o parte dintre politicienii din Curtici, lucru care lui nu îi convine. Se pare că organizaţia PSD ar fi lansat zvonuri neadevărate referitoare la administratorul ştrandului.

„Într-adevăr, în urma unei comunicări deficitare între mine şi conducerea oraşului, am deschis ştrandul fără a avea toată documentaţia finalizată. Aceasta este greşeala mea şi mi-o asum. Însă, după ce DSP a decis să suspende activitatea ştrandului, politicienii din Curtici s-au folosit de această situaţie şi au lansat prin Curtici zvonuri false, cum că eu aş face jocurile cuiva. Total greşit. Nimic nu este adevărat. Organizaţia locală a PSD a răspândit zvonuri potrivit cărora eu aş fi omul lor, lucru care este fals. Nu sunt membru în niciun partid politic, nu fac politică. Am fost membru PSD, dar am fost dat afară după ce, în calitate de consilier local, am ales să votez pentru binele oraşului şi împotriva intereselor politice. Din acel moment, respectiv din martie 2017, de când am fost dat afară din PSD, nu am mai făcut politică şi nici nu o să mai fac vreodată”, ne-a mărturisit Covaci.

Şi sesizarea?

Administratorul ştrandului din Curtici ne-a răspuns şi întrebărilor referitoare la o posibilă sesizare venită din partea conducerii oraşului, aşa cum a lăsat să se înţeleagă consilierul local Marcel Pilan. Primarul oraşului, Bogdan Ban, a negat vehement aceste acuze, catalogându-le drept ridicole. „Poate că sesizarea a fost făcută chiar de către Marcel Pilan. Pentru că el mi-a şi pus nişte întrebări referitoare la situaţia documentaţiei necesare pentru deschiderea ştrandului. De unde să ştiu că nu el a sesizat DSP-ul? Sau poate unul dintre consilierii PSD”, a precizat Ioan Covaci.

Vrea linişte

Administratorul ştrandului a spus că a decis să vorbească cu presa deoarece el vrea linişte şi nu vrea să fie târât în nişte jocuri politice care nu îl interesează. „Eu vreau să fac treabă la Curtici. Vreau să am linişte şi o colaborare bună cu primarul Bogdan Ban şi cu viceprimarul Dan Doba. Nu am nevoie de răfuieli politice şi mă deranjează că numele meu este folosit în scopuri politice”, a mai spus Ioan Covaci.

S-a redeschis

În ceea ce priveşte ştrandul, după ce administratorul a rezolvat problemele sesizate de DSP, baza de agrement a fost redeschisă şi funcţionează la parametri normali.