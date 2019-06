SkirtBike Arad, la ediția a opta

„Ne dorim să scoatem la plimbare cu bicicleta doamnele și domnișoarele și care aduce sub același cer albastru bucurie, zâmbete, flori și multe biciclete. Sunteti invitate să participați în ţinute chic, având bicicleta accesorizată aşa cum doriti. Tema de anul acesta este pastel, prin urmare vă recomandăm ținute în culori pastel și flori colorate. Bineînțeles că nu este obligatoriu, noi doar vă propunem!”, au transmis organizatorii evenimentului. Arădencele sunt așteptate la ora 15:00 pe platoul din fața Palatului Administrativ, urmând ca la ora 16:00 să pornească în defilare, iar apoi la ora 17:00 se vor reuni în Parcul Eminescu unde au fost pregătite mai multe activități.

„De la prima ediție, când am fost aproape 200, în acest an avem speranțe la aproximativ 500 de participante. An de an am adus noutăți”, a declarat Lidia Georgiu, organizator. Printre activitățile propuse de la ora 17:00 în Parcul Eminescu se numără: zone de mâncare și băutură, colțișorul BIO, demonstrații de latte art, coffee corner, degustări de vin, concursuri cu premii, photo corner – portret de biciclistă, prezentări de produse, photo booth & corner, recital live.