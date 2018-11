SMURD Nădlac așteaptă salvarea de la Raed Arafat

Serviciul SMURD Nădlac, fără doar și poate unul important pentru județ, riscă să fie desființat, așa cum au anunțat autoritățile locale, de câteva luni bune. Practic, SMURD Nădlac nu este în subordinea Inspectoratului pentru Situații de Urgențe, fiind un serviciu susținut financiar de primăria Nădlac. În acest an, însă, administrația locală a anunțat că nu mai are resurse pentru ca SMURD să mai funcționeze și că se va propune desființarea sa.

În contextul în care la sfârșit de octombrie ar fi trebuit să se discute în Consiliul Local Nădlac desființarea SMURD, primarul Ioan Radu Mărginean a fost convocat de urgență la București, chiar de către Raed Arafat.

„Astăzi (n.r. 30 octombrie) împreună cu domnul deputat Eusebiu Pistru am avut o discuție cu domnul Raed Arafat și cu domnul General de Brigadă Dan Iamandi, Inspectorul General pentru Situații de Urgentă București IGSU, despre situația în care se află serviciul SMURD Nădlac. Cei doi domni ne-au dat asigurări că se lucrează la un proiect legislativ pentru transferul SMURD Nădlac în cadrul ISU Arad până la sfârșitul lunii ianuarie 2019 când va intra în vigoare legea care trebuie votată în Parlament. Sper ca și ceilalți parlamentari de Arad să susțină acest proiect legislativ care este important nu doar pentru Nădlac ci și pentru România și întreaga Europă”, a punctat primarul Nădlacului.

Așadar salvarea SMURD-ului ar urma să vină de la București, printr-un proiect legislativ, proiect care este în discuție de cel puțin 1 an de zile.

Pe de altă parte, primarul Mărginean a ținut să aducă și câteva lămuriri cu privire la activitatea serviciului de salvare din localitate. „Serviciul SMURD Nădlac nu a funcționat anul acesta timp de 157 de zile (5 luni), deoarece aproape în fiecare lună mașina a fost defectă. Când ambulanța nu funcționează, angajații SMURD Nădlac sunt plătiți din bugetul local cu 75% din salariu, chiar dacă ei nu lucrează deloc în acea perioadă. Anul acesta, SMURD a funcționat doar 147 de zile. Din acestea mai mult de jumătate a funcționat în alte localități. Acum mașina este din nou defectă, iar reparațiile costa 18.500 lei. Nădlăcanii plătesc acest serviciu și pentru Pecica, Semlac, Șeitin, Peregu Mare și autostradă. Primăria dorește ca acest serviciu să fie plătit din bugetul de stat, nu din bugetul nădlăcanilor. Deși sunt acuzat de multă lume că vreau să desființez acest serviciu, doresc să subliniez că vreau păstrarea acestui serviciu, dar nu pe banii nădlăcanilor, ci pe banii statului cum se întâmplă în toată țara”.

În final, edilul a ținut să mai sublinieze încă o dată că „SMURD Nădlac nu se desființează, ci se lucrează la un proiect legislativ pentru transferul SMURD Nădlac în cadrul ISU Arad”. Dacă s eva întâmpla cu adevărat aşa, vom trăi şi vom vedea.