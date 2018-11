Snoop Dogg a primit o stea pe Walk of Fame

La evenimentul care a avut loc luni, au mai participat producătorii muzicali Dr. Dre şi Quincy Jones, dar şi vedeta TV Jimmy Kimmel.

Snoop Dogg a primit a 2.651-a stea din istoria Walk of Fame, iar ceremonia a avut loc în faţa El Capitan Theater de pe Hollywood Boulevard.

It’s official, @SnoopDogg gives his Hollywood Star the stamp of approval with a c-walk. pic.twitter.com/mIiskGvd75 — Karen Civil (@KarenCivil) November 19, 2018

Calvin Cordozar Broadus Jr, născut pe 20 octombrie 1971, cunoscut după numele de scenă Snoop Doggy Dogg şi Snoop Dogg, în a cărui discografie se regăsesc albume precum “Tha Doggfather” şi “Malice N Wonderland”, şi-a început cariera de rapper la începutul anilor ’90, dar s-a implicat şi în actorie, jucând în noua versiune a filmului “Starsky şi Hutch” (2004). Din 1993, când a devenit celebru, Snoop Dogg a vândut peste 20 de milioane de albume în Statele Unite. Printre hiturile sale se numără “Who Am I (What’s My Name)?”, “Gin and Juice”, “Groupie Luv”, “From tha Chuuuch to da Palace”, “Beautiful”, “Drop It Like It’s Hot”, “That’s That Shit” etc.

Snoop Dogg şi-a lansat cel de-al 15-lea material discografic de studio, “Neva Left”, în mai 2017, acesta fiind urmat de albumul gospel “Bible of Love”, care a apărut pe piaţă în martie anul acesta.

Totodată, în octombrie, rapperul american a debutat pe scena de teatru într-un spectacol despre el, intitulat “Redemption of a Dogg”.

Iar, după ce a apărut într-o emisiune culinară împreună cu Martha Stewart, Snoop Dogg a anunţat că va publica o carte de bucate în care va include reţete pe bază de pui şi homar, dar şi de “gustări care să satisfacă pofta de ronţăit”.