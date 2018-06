ȘOCANT: lasagna cu mucegai în supermarketurile arădene

Atenție mare la produsele pe care le cumpărați, mai ales dacă e să ne referim la cele alimentare. O arădeancă a avut surpriza ca în seara de vineri, 15 iunie, să constate că i-a fost vândută o lasagna cu … mucegai.

„Am cumpărat produsul din sectorul semi-preparatelor. Când am ajuns acasă și am dorit să o prepar am constatat că pe o parte din brânza răzălită deasupra lasagnei era mucegai. Îmi pare sincer rău că am aruncat bonul fiscal întrucât altfel mă duceam înapoi la magazin cu ea. Sper ca cei de la Protecția Consumatorului să se sesizeze. Chiar dacă nu o vor face, eu intenționez să fac o plângere în acest sens. Este inadmisibil!”, ne-a mărturisit Monica G. Trebuie precizat că produsul alimentar se afla în termenul de valabilitate. Acesta se pare că nu este singurul caz în care lactatele prezintă mucegai. Un alt arădean a replicat la postarea publicată pe o rețea de socializare a Monicăi: „Nu mă miră. Am cumpărat o pungă de mozzarella răzălită de la ei și era neagră de mucegăită”.

Alte cazuri cu probleme

Vă reamintim că în urmă cu doar 10 zile, la Sântana, un cumpărător a fost servit cu langoș cu … viermi. Iar dacă e să ne referim la produsele lactate, în urmă cu aproximativ 1 lună un întreg sortiment de iaurt cu eticheta bio a unei firme bine-cunoscute de lactate prezenta urme de mucegai, deși se afla în termenul de valabilitate.