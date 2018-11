„Şocul” excluderilor s-a lăsat aşteptat

BACĂU. Interes scăzut în inima Moldovei pentru confruntarea dintre nou-promovata Aerostar Bacău şi Campioana Provinciei, UTA. Vreo 500 de spectatori s-au plictisit în prima parte a jocului, echipele fiind preocupate mai mult de faza defensivă. Puţine lucruri de notat: un galben pentru Benga (min. 6), o jumătate de ocazie a lui Buhăcianu (min. 22), o ratare imensă a aceluiaşi atacant băcăuan (min. 27), două şuturi anemice expediate de Petra (min. 21) şi Janos (min. 39), dar şi o fază discutabilă în suprafaţa de pedeapsă a gazdelor (min. 42), când utiştii au solicitat penalty pentru un henţ la şutul lui Janos. Din păcate pentru „roş-albi”, repriza se încheie prost: Coulibaly face henţ la 20 m de propria poartă, iar lovitura liberă este transformată în gol de Căinari, cu un şut imparabil, la vinclul porţii apărate de Bodea şi 1-0, la pauză.

Utiştii încep în forţă repriza secundă, Janos şi C. Rus trecând pe lîngă egalare. Fază controversată în min. 70, când C. Rus centrează în mâna unui adversar, dar centralul Omuţ acordă doar lovitură de colţ şi … avertisment pentru proteste atacantului arădean. Finalul este încins cu nervi, proteste şi puţin fotbal. UTA nu doar că pierde trei puncte importante în economia clasamentului, dar rămâne şi fără atacantul C. Rus pentru cel puţin un joc, acesta fiind eliminat (min. 88) pentru al doilea avertisment. Înfrângerea nu este atât de dureroasă, precum prestaţia unora dintre jucătorii „Bătrânei Doamne”, care au demonstrat că nu se pot ridica la pretenţiile şi rigorile eşalonului secund.

Aerostar Bacău – AFC UTA

Au marcat: Căinari min. 45

Formaţii – Aerostar Bacău: Potcoavă – Ardei, Alin Mutu, Al. Ichim, Chirilescu – Căinari (min. 69, Sahru), Rz. Adăscăliţei – I. Chirilă, Hurdubei (min. 90, Pavel), Vraciu – Buhăcianu (min. 81, Gavrilă). Antrenor: Florin Bratu. AFC UTA: Bodea – R. Iuga, Manea, Benga, Copaci – Coulibaly, Enescu – Janos (min. 77, Costin), Petra (min. 62, Miculescu), Stahl (min. 72, D. Popa) – C. Rus. Antrenor: Ionuț Popa.

A arbitrat: Marius Omuț (Satu Mare) – Bogdan Velicu (București) şi Ovidiu Timar (Marghita). Obs FRF: Zoltan Tamaș (Odorheiu Secuiesc) şi Bogdan Gheorghiță (Vaslui).