Șofer de taxi, beat la volan, a lovit două mașini în Aradul Nou

Autoturismul taxi era condus de un șofer care se afla sub influența băuturilor alcoolice, așa cum a reieșit în urma testării bărbatului cu aparatul alcooltest. 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat a fost rezultatul în urma testului la care a fost supus conducătorul auto de către polițiștii sosiți la fața locului. Incidentul a fost raportat de către locuitorii din zonă care au auzit zgomotul produs de taximetrul care a lovit cele două mașini.

Reprezentanții IPJ Arad au precizat că cele două autoturisme era staționate regulamentar și că șoferul mașinii de tip taxi a pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Oamenii legii i-au întocmit conducătorului taximetrului un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice sub influența alcoolului. În ceea ce privește distrugerea celor două mașini, proprietarii acestora trebuie să depună plângere pentru a fi demarată o cercetare în această privință.