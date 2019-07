Șoferi prinși sub influența alcoolului la volan

Mai mulți conducători auto sunt cercetați de polițiști după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, au fost depistați în timp ce conduceau autovehicule, fiind sub influența alcoolului sau fără a avea permis de conducere. Astfel, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Lipova prins un bărbat de 36 de ani, în timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența alcoolului. În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o îmbibație alcoolică de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat. La Brazi, polițiștii au oprit în trafic un bărbat în vârstă de 51 de ani, din Gurahonț, ce se afla la volanul unei mașini pe raza aceleiași comune, iar în urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o îmbibație alcoolică de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, în urma verificărilor, polițiștii au descoperit că „șoferul” nu deține permis de conducere.

Tineri băuți la volan

Pe raza localității Cermei, polițiștii din Ineu au depistat un tânăr de 20 de ani, în timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o îmbibație alcoolică de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Polițiștii din Lipova au tras pe dreapta, pe raza localității Vărădia de Mureș, un tânăr de 19 ani care conducea o autoutilitară, rezultând în urma testării cu aparatul alcooltest o îmbibație alcoolică de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, în orașul Sebiș, polițiștii au depistat un tânăr de 23 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Păcii, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o îmbibație alcoolică de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat. În municipiul Arad, pe strada Pădurii, polițiștii Biroului de Ordine Publică au prins un bărbat care conduceau o mașină în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o îmbibație alcoolică de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Probe biologice

Potrivit IPJ Arad „tuturor celor în cauză le-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei, pe numele lor fiind întocmite dosare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii de infracțiuni rutiere”.