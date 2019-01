Şoferul criminal de la Cuvin, prins beat în Caraş

CARAŞ SEVERIN. Conducătorul auto care a accidentat doi tineri în apropiere de Cuvin, unul dintre răniţi murind în urma accidentului, a fost prins pe raza judeţului Caraş Severin. Acesta a fost depistat în noaptea de luni spre marţi, conducând sub influenţa băuturilor alcoolice. „La data de 28 ianuarie, în jurul orei 2.05, polițiștii Secţiei nr.1 rurale Reșița au depistat pe raza localității Soceni un bărbat de 48 de ani din Covăsânţ, județul Arad, în timp ce conducea un autoturism având o alcoolemie de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. Autovehiculul era înmatriculat de autoritățile germane și prezenta avarii la nivelul caroseriei și parbrizului. Polițiștii au dispus imobilizarea autoturismului și continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracţiunii de conducere sub influența alcoolului”, ne spun reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad.

Numai că nu doar alcoolul era problema bărbatului din Cuvin, ci faptul că el ar fi fost autorul accidentului mortal petrecut duminică seara, în apropiere de satul Cuvin. „În urma extinderii cercetărilor, polițiștii arădeni au stabilit că autoturismul avariat, depistat în trafic de polițiștii reşiţeni, este cel implicat în accidentul rutier produs pe raza localității Cuvin și soldat cu decesul unui tânăr de 22 de ani”, au mai anunţat cei de la IPJ Arad.

Sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările în vederea tragerii lui la răspundere penală.

Fugă de la accident

Reamintim faptul că duminică seara, în jurul orei 23:00, în imediata vecinătate a localităţii Cuvin, a avut loc un accident mortal. Doi tineri, unul de 19 şi altul de 22 de ani, se deplasau pe marginea drumului, moment în care au fost loviţi de un autoturism. Şoferul maşinii a fugit de la locul accidentului. Unul dintre tineri, cel de 22 de ani, a murit în urma impactului, în timp ce al doilea tânăr, cel de 19 ani, a fost rănit uşor.