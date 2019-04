Şoimii, încă o dezamăgire!

Remiza, scor 2-2, goluri semnate de: Onţel min. 30 şi Folarin min. 75, respectiv, M. Popa min. 31 şi Filimon min. 61, înseamnă încă un pas greşit în lupta pentru promovare.

„Nu am reușit să suplinim oamenii lipsă și nu am făcut un joc bun. Am jucat modest și de aici și rezultatul. Am mai luat și două goluri destul de ușor. Am încercat să închidem puțin jocul la 2-1 pentru noi, căci rezultatul era important, dar – iată – nu am reușit. Per ansamblu, am jucat slab și acesta este rezultatul”, a spus Flavius Sabău, tehnicianul lipovenilor.