Şoimii Şimand a câştigat Cupa Satelor Under 13

S-a jucat în sistem campionat fiecare cu cu fiecare, clasamentul final arătând astfel: 1.Şimand 6p (0-2, cu Socodor, 2-0, cu Vânători şi 1-0, cu Secusigiu); 2.Socodor 5p (1-1, cu Secusigiu şi 1-1, cu Vânători); 3.Secusigiu 4p (3-0, cu Vânători); 4.Vânători 1p.

Pe lângă diplomele, trofeele şi mingile acordate echipelor participante, au mai fost acordate două premii speciale: cel mai bun portar, Florin Alin Ursu (Secusigiu) şi cel mai bun jucător, Raul Stanciu (Socodor).

Iată lotul echipei câştigătoare: Darius Călăcean, Andrei Dimitar, Florin Năstase, Marius Munteanu, Raul Tomuța, Isac Neagu, Ilie Tolan, Dominic Cheta, Naomi Pocoian, Ioana Toth, Luigi Ujoc, Silviu Ujoc, Paul Andru, Ianis Tang, Mihai Toth și Dacian Panc.

„Le mulțumim gazdelor noastre din Socodor, care au organizat ireproșabil această competiție. Pe lângă condițiile foarte bune de joc, copiii au primit apă, sucuri, banane, iar la final toată lumea a avut asigurată și o porție de mâncare. Mai vreau să le mulțumesc și arbitrilor Florin Vesa, Dinu Dobândă și Patrick Dehelean, supervizați de către Leontin Buda, pentru cum au dus la bun sfârșit această competiție”, a spus Andras Mako, vicepreședinte AJF Arad.

Vor la turneul final

Tehnicianul echipei Şoimii Şimand, prof. Daniel Mărcuş, are gânduri îndrăzneţe: „Am început prost competiția, am pierdut primul meci cu Socodor și ne gândeam că nu mai avem vreo șansă la locul 1. Ne-am ambiționat, am câștigat cele două partide rămase, am profitat de cele două egaluri făcute de Socodor și am terminat pe locul 1. Suntem bucuroși, mergem la faza zonală cu gândul să ne calificăm la turneul final. Mă ocup de acești copii încă din clasa pregătitoare, sunt profesorul lor de sport, avem deja 6 ani buni de când lucrăm împreună. Unul dintre ei, Dominic Creța, este legitimat la UTA, iar una dintre fete, Naomi Pocoian, a fost jucătoare la CFR Timișoara U15”.