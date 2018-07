Solicită să nu fie mutate serviciile publice la Galleria

Asociaţia pentru Reformă Civică şi Democraţie ia atitudine faţă de intenţia autorităţilor de a muta, fie şi provizoriu, serviciile publice comunitare care actualmente funcţionează în clădirea Poliţiei de Frontieră înapoi în Galleria Mall. ARCD a prmiti mai multe plângeri ale arădenilor privind neplăcerile pe care această mutare le poate provoca.

„Am fost sesizat de mai mulţi cetăţeni asupra unei probleme de interes general. Mutarea serviciilor de permise, înmatriculări auto şi evidenţă a persoanei în mall provoacă cheltuieli nejustificate dar şi necazuri pentru cetăţeni. Scuza că o asemenea mişcare ar fi necesară pe o perioadă limitată pentru efectuarea de reparaţii la clădirea Poliţiei de Frontieră, unde aceste servicii funcţionează, nu stă în picioare. Lucrările de renovare se pot face etapizat, fără deranjarea activităţii serviciilor în cauză. În plus, nu ar mai fi necesar nici efortul financiar, plătit din bani publici, pentru găzduirea serviciilor publice comunitare de către o firmă privată, care gestionează mall-ul. Ne amintim cu toţii de nenumăratele neplăceri provocate de funcţionarea în mall”, a declarat Eugen Butar, vicepreşedinte al Asociaţiei pentru Reformă Civică şi Democraţie.

Reprezentanţii Asociaţiei pentru Reformă Civică şi Democraţie spun că nu înţeleg de ce este grăbită mutarea acestor servicii în Galleria Mall, deoarece încă nu au fost demarate formalităţile pentru desemnarea unui constructor „din câte am auzit”.

„În plus, la unităţile bugetare, bugetul de investiţii este aprobat la început de an. Rezultă deci, faptul că respectând procedurile, renovarea clădirii Poliţiei de Frontieră va începe abia peste un an de zile, timp în care serviciile publice comunitare pot funcţiona fără nici un fel de problemă în actualul amplasament. Fac apel pe această cale la bunăvoinţa Poliţiei de Frontieră, a Prefecturii Arad şi a tuturor instituţiilor implicate să reanalizeze situaţia şi să adopte acele soluţii care nu vor perturba activitatea serviciilor de înmatriculări, radieri, permise auto şi evidenţă informatizată a persoanei şi care să vină în sprijinul cetăţenilor”, a mai spus Eugen Butar.