Sorin Grindeanu, audiat la sediul DNA

Sorin Grindeanu le-a declarat jurnaliștilor prezenți la sediul DNA că a fost invitat să dea o declarație în calitate de martor.

”(…) Nu pot să intru în amănunte. Cred că a văzut toată țara că am fost la acel pescuit, doar o singură dată. Ceea ce am declarat și data trecută. Că am fost la pescuit, am pescuit, m-am întors la București. (…)

Am toată deschidera să vă răspund la întrebări la care pot să răspund și să nu încurc anumite lucruri procedurale de aici”, a declarat, la ieșirea de la sediul DNA, Sorin Grindeanu.

Fostul prim-ministru, actual șef al ANCOM, a mai fost audiat la DNA, în același dosar, în septembrie 2017.

În Dosarul Belina se cercetează modul în care au fost trecute câteva sute de hectare din Lacul Belina din județul Teleorman și din Brațul Pavel al Dunării din proprietatea statului român, prin Apele Române, în proprietatea Consiliului Județean Teleorman, autoritate care, ulterior, a dispus prelungirea unor contracte de închiriere a suprafețelor respective către o firmă privată și o persoană fizică, contracte despre care anchetatorii susțin că ar fi fost încheiate pe sume derizorii.

Presa a scris că societatea este Tel Drum. Insula Belina este locul în care s-au făcut fotografiile cu Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu, la pescuit.

Transferul s-a făcut în 2013-2014, când Sevil Shhaideh, fostul vicepremier, era secretar de stat în Ministerul Dezvoltării. Aceasta ar fi susținut promovarea de către guvern a hotărârilor prin care suprafețele respective au fost trecute, cu încălcarea legii, în proprietatea CJ Teleorman, susțin anchetatorii.

Prejudiciul s-ar ridica la peste 5 milioane de lei.