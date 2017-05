Special. Discuția secretă- scriitorii povestesc capodopere

Invitații celei de-a patra ediții a festivalului Discuția secretă (ce va avea loc la Arad între 8-11 iunie) recomandă cititorilor Jurnalului Arădean o capodoperă – carte sau film.

Vine „Discuția secretă”, ce va avea loc în Arad între 8 și 11 iunie 2017. Festivalul este organizat de Centrul Municipal de Cultură Arad și GMMC, partener fiind HIGP – Sprijin pentru excelență iar sponsori CICOR, Opel Grup West, Centrul de Afaceri Maris, Volanul SA. În preambulul festivalului, Jurnal arădean şi www.aradon.ro au decis, cu sprijinul nemijlocit al GMMC, să îi pună pe invitaţi la „treabă” şi să-i provoace să recunoască şi să detalieze pentru cititorii JA şi www.aradon.ro, aşa cum simt din prima, careta sau filmul pe care l-ar recomanda oricând, oriunde, mereu. Iată recomandarea lui Augustin Cupşa.

”Anii bucuriei” vine din zona autobiografică a lui George Orwell și are o vizibilitate redusă în comparație cu Omagiu Cataloniei sau vreunul din romanele sale. Asta doar pentru că-i de mici dimensiuni. Altfel, nuvela asta, o cronică sensibilă ai anilor apăsători din generală, strălucește prin forțe proprii. Sunt acolo profesorii meschini și ipocriți, băieții care o ard bine cu mingea și se dau mari cu mașinile tăticilor, șmecherașii și gură-cască, figuranții și beneficiarii standardului de aur. Și în miezul lucrurilor – frica, opresiunea constantă, felul în care sistemul operează minuțios ca să pleci din școală cu certitudinea că faci greșit orice ai face.

Fără lamentații inutile, băiatul ăsta de 12-13 ani înaintează de-a bușilea, încercând să ajungă pe celălalt mal înainte să se crape gheața sub el. La ore se recită date, cifrele unor bătălii, ani de domnie, rezultatele unor ecuații nerezolvate. N-ai cum să uiți treburile astea dacă ai frecat băncile unei școli de cartier. Ce-i drept, Saint Cyprian nu e școala 2, iar declinările substantivului în latină nu-s chiar comentariul unei balade sau paroxismul Agripinei, chestii care trebuie învățate întocmai pentru că tezele se corectează după culegere și nu vrei să ajungi la industrial.

La ieșirea din internat, Orwell nu-și dorește decât să o lase mai moale (spre zero) cu școala. Pe cer se vede o dungă subțire de lumină, probabil că în crăpătura aia dintre nori se înghesuie anii bucuriei. Când am aflat eu că am luat la liceu, era o zi de iulie și ploua cu găleata.

Cine este Augustin Cupşa

Augustin Cupșa (n. 1980) scrie proză și scenarii. Cel mai recent volum, Marile bucurii și marile tristeți (proză scurtă) a apărut la editura Trei (2014).