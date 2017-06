Special – Discuția secretă: scriitorii povestesc capodopere

Cristina ISPAS – Videodrome: „Television is reality and reality is less than television”

Invitații celei de-a patra ediții a festivalului Discuția secretă (ce va avea loc la Arad între 8-11 iunie) recomandă cititorilor Jurnalului Arădean o capodoperă – carte sau film. Vine „Discuția secretă”, ce va avea loc în Arad între 8 și 11 iunie 2017. Festivalul este organizat de Centrul Municipal de Cultură Arad și GMMC, partener fiind HIGP – Sprijin pentru excelență iar sponsori CICOR, Opel Grup West, Centrul de Afaceri Maris, Volanul SA. În preambulul festivalului, Jurnal arădean şi www.aradon.ro au decis, cu sprijinul nemijlocit al GMMC, să îi pună pe invitaţi la „treabă” şi să-i provoace să recunoască şi să detalieze pentru cititorii JA şi www.aradon.ro, aşa cum simt din prima, careta sau filmul pe care l-ar recomanda oricând, oriunde, mereu. Iată recomandarea Cristinei Ispas. „Cred că pasiunea mea pentru distopiile care proiectează în jurul noilor tehnologii mediatice are legătură cu faptul că am crescut cu televizorul (obiectul unui entuziasm general, imediat după Revoluţie), o prezenţă la fel de constantă pe parcursul dezvoltării mele fizice, psihice şi intelectuale, ca părinţii. Oraşul fiind mic, publicaţiile nu prea ajungeau, iar cărţile pe care le citeam erau fie din sec. al XIX-lea, fie din prima parte a sec. XX. Aşa că am empatizat cu regizorul şi scenaristul canadian David Cronenberg care, pentru a explica cum i-a venit ideea filmului său din 1983, Videodrome, a povestit cum, copil fiind, obişnuia să pescuiască noaptea (după ce se termina programul la televizor) semnale de la staţii pirat din Buffalo, New York, înfricoşat să nu dea peste ceva cu adevărat terifiant. Şi, în general, cu obsesia lui legată de relaţia dintre corpul uman şi tehnologie. Acţiunea filmului se petrece în Toronto, în anii ’80, unde directorul unui mic post de televiziune (jucat de James Woods) trece prin mai multe experienţe şocante, pe care vă las mai bine să le descoperiţi singuri. Recomand şi romanul de debut al lui Cronenberg, Mistuiţii (Polirom, 2015), pentru a vedea cum a evoluat totuşi, în timp, viziunea regizorului legată de aceeași temă. Cine este Cristina Ispas Cristina Ispas este autoarea a două volume de poezie, fetiţa. mixaj pe vinil (Vinea, 2007) şi rezervaţia (Casa de pariuri literare, 2011).