Special: Discuția secretă – scriitorii povestesc capodopere

Invitații celei de-a patra ediții a festivalului Discuția secretă (ce va avea loc la Arad între 8-11 iunie), scriitori, cineaști, muzicieni, recomandă cititorilor Jurnalului Arădean o capodoperă – carte sau film.

Vine „Discuția secretă”, ce va avea loc în Arad între 8 și 11 iunie 2017. Festivalul este organizat de Centrul Municipal de Cultură Arad și GMMC, partener fiind HIGP – Sprijin pentru excelență iar sponsori CICOR, Opel Grup West, Centrul de Afaceri Maris, Volanul SA. În preambulul festivalului, Jurnal arădean şi www.aradon.ro au decis, cu sprijinul nemijlocit al GMMC, să îi pună pe invitaţi la „treabă” şi să-i provoace să recunoască şi să detalieze pentru cititorii JA şi www.aradon.ro careta sau filmul pe care l-ar recomanda oricând, oriunde, mereu. Iată recomandarea lui Todor Ganea.

„Am văzut Taxi Driver în clasa a opta. M-a dat pe spate. Blowed my mind from another angle – cum zicea Dylan despre Joan Baez. Pentru mine, filmul lui Scorsese a fost un film-balama, la fel cum Steinbeck mi-a fost autorul-balama: prin Taxi Driver şi Păşunile Raiului am intrat în film şi literatură. Aşadar, iată-mă în pubertate, ziua – repetând în faţa oglinzii celebra replică a lui De Niro, seara – căutând diavolii ascunşi sub păşunile californiene, cu tema muzicală a lui Bernard Herrmann răsunându-mi în cap şi cu Tularecito săpând gropi prin văile din Monterey.

Mai mult decât filmele lui Spike Lee şi Woody Allen, Taxi Driver a reuşit să-mi aducă străzile New York-ului la mine în sufragerie. Ăsta da regizor! Martin Scorsese feliază marele măr şi-ţi arată viermii de sub coajă. De Niro joacă cel mai bun rol al întregii lui cariere. Scenariul e impecabil. Actorii sunt impecabili. Fiecare personaj, fie el şi episodic, este memorabil, excelent construit: niciun gest în plus, nicio replică în plus.

În mare, povestea este despre un anticorp, o leucocită: Travis Bickle, şoferul de taxi (întors cu traume din Vietnam, singuratic, depresiv, neadaptat social şi cam prostuţ) care localizează o infecţie din corpul oraşului şi se repede s-o elimine înarmat până în dinţi cu un Magnum44, un Colt, un Walther, şi un ditamai cuţitul, pentru că, aşa cum spune el într-o scenă, “somebody should clean up this whole mess and flush it right down în the fuckin’ toilet ”. Ascunsă sub mizeria oraşului, se zbate o aripă. Travis o vede, trage de ea şi scoate de acolo un înger – Jodie Foster (13 ani în momentul filmărilor) – prostituata minoră prinsă în mrejele unui proxenet-Mefisto (Harvey Keitel într-un rol de zile mari). Aşadar, un înger răzbunător salvează un înger decăzut, într-o intervenţie sângeroasă, de comando divin. Un film mare de tot, despre singurătate şi, mai ales, despre dragoste.

Cine este Tudor Ganea

Tudor Ganea (n.1983, Bucureşti) este arhitect. A debutat în 2016 cu romanul „Cazemata” pentru care a primit premiul „Tânărul prozator al anului 2016” – în cadrul Galei Tinerilor Scriitori, premiul pentru debut al revistei „Observator Cultural”, şi a fost nominalizat la „Premiile Uniunii Scriitorilor (debut)”. Recent, i-a apărut cel de-al doilea roman – Miere – tot la editura Polirom.