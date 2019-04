Specificul național și dialectica ideii europene au fost subiectele atinse vineri, la Conferințele Dilema veche

“Cultură națională sau cultură europeană? Despre ce vorbim când nu ne înțelegem” se întreabă Mircea Vasilescu în conferința lui care pune accent pe procesul de căutare a specificului nostru național. Pentru că noi, suntem încă în căutarea lui. Ieșirea din comunism a fost un șoc cultural imens pentru populația opresata până atunci, iar explozia de mass-media a afectat considerabil, în opinia lui, capacitatea oamenilor, a publicului de a recepta în mod adecvat un astfel de conținut. Noi am trecut brusc de la societatea industrială socialistă direct în era digitală, am ars etapele, spre deosebire de alte țări precum Franța, Germania, care au evoluat normal, oamenii au avut mai mult timp și evident, libertate, să se obișnuiască. Unde ne aflăm acum și ce efecte are universul mediatic asupra societății, asupra circulației ideilor, asupra dezbaterii publice și asupra culturii, se întreabă Vasilescu și încheie spunând că “trăim într-o lume globalizată în care te miri pe unde găsești legături între lucruri care altădată păreau că nu se leagă deloc. Astăzi, împletitura asta ne cam complică viețile din punct de vedere cultural și intelectual. Din punct de vedere practic ne și simplifică viețile. Cu asta trebuie să ne obișnuim să trăim.”

În a doua parte a programului, Teodor Baconschi își deschide conferința (“Moștenirea lui Samuel P. Huntington. Este faptul religios cauza incoerenței europene în secolul 21?”) cu câteva reflexii asupra dialecticii ideii europene. Ne-am născut cu toții cu o etichetă, eticheta Europei de Est și până și diverși cărturari ai neamului nostru au invocat că scuză sau acuză așa numita fatalitate geografică de a fi născut aici. “Dacă vrem să înțelegem ideea europeană, trebuie să recurgem la această gândire dialectică”, spune Baconschi. Vorbind despre continentul nostru, punctează că trebuie să ținem cont că e defapt o peninsulă a Asiei, iar cristalizarea unei idei europene s-a făcut în permanentă în antiteză cu Asia. O numește substanță de contrast fără de care Europa nu ar fi existat. Baconschi definește Europa ca spațiu al ideii monoteiste în care se afirmă și se reafirmă și o idee imperială, dar nu sub cheia despotismului, ci sub cheia libertății. Pe de altă parte, în occident, chiar din timpul Imperiului Carolingian și până la Huntington, s-a dezvoltat o atitudine de superioritate față de est. Această idee are o consecință uriașă pentru că toate clișeele noastre despre superioritatea occidentului sunt preluate din texte istorice și filozofice occidentale. “Cred că trebuie să amenajăm un secol de libertate românească ca să ne putem garanta intrarea într-o altă ligă, depășirea acestui minorat provincial, complexat și capacitatea de a face istorie mare nu împotriva altcuiva, ci în numele talentelor acestei națiuni.”, încheie Baconschi.

Programul de sâmbătă, 6 aprilie- Sala de concerte a Filarmonicii:

ora 17.15 Lansare de carte, Mircea VASILESCU, Cultura română pe înțelesul patrioților

ora 18.00 Masă rotundă: Europa versus.

Moderator: Sever Voinescu. Participă: Mircea Vasilescu, Toader Paleologu, Teodor Baconschi, H.-R. Patapievici

ora 19.30 H.-R. PATAPIEVICI: Europa versus Europa

Organizatorii evenimentului arădean anunță faptul că, din motive personale cu totul neașteptate, dl Andrei Pleșu a fost nevoit să-și contramandeze participarea la Conferințele Dilema veche. Dl Andrei Pleșu și organizatorii Conferințelor își cer scuze admirabilului public arădean pentru eventualul inconvenient cauzat de acest anunț. Programul anunțat al Conferințelor Dilema veche continuă așa cum a fost anunțat, ajustîndu-se în consecința absenței dlui Andrei Pleșu.

