Spectacolul florilor și a copilăriei

Grădinarii s-au dovedit dezinvolți pe scenă, au spus poezii, au cântat și au dansat, totul în cadrul unei serbări de final de an cum alta n-a mai fost. Părinții, bunici și nu numai i-au privit cu emoție și bucurie, i-au aplaudat și i-au încurajat. Grupa Ursuleților, căci despre ei este vorba, a făcut un adevărat spectacol, acum când au terminat cu brio grupa mijlocie și se îndreptă spre o nouă provocare din toamna anului școlar. Cei mici au recitat poezii atât în limba română cât și în limba engleză, iar în final alături de profesoara Odeta Șopț-Belei au spus câteva versuri în limba germană. Spectacolul s-a încheiat cu un dans, în coregrafia Taniei – profesoara care se ocupă de orele de sport din cadrul Grădiniței Little Star.

„Astăzi, am mai încheiat un an, am mai așezat o cărămida la temelia solida a personalității, a caracterului, a bagajului de cunoștințe a fiecăruia dintre voi, micuții mei. Sunt fericită și mândră să văd cât de frumos ați crescut și ați evoluat. Vă doresc, ca și în anul ce urmează să aveți la fel de multă încredere în forțele proprii, să fiți la fel de dornici de a învața lucruri noi, să fiți veseli și să vă bucurați în fiecare zi de copilărie”, le-a transmis plină de emoție educatoarea Claudia Ardelean.

De cealaltă parte, părinții i-au mulțumit educatoarei, dar și Ioanei și lui Lucian Voșin cei care au muncit și s-au dedicat întru totul pentru ca Grădința Little Star să fie adaptată nevoilor emoționale și nu numai ale celor mici.