Speră să scufunde Rapidul

AMEFA Arad a cedat ambele confruntări ale rundei inaugurale, desfășurate în propriul bazin, cu nou-inființata CSM Târgu Mureș, iar în etapa a doua a stat, datorită numărului impar de participante. Tot fără victorie sunt și „feroviarii” bucureșteni, care au pierdut cu finalistele sezonului trecut, Steaua și CSM Oradea.

„Dubla” dintre AMEFA și Rapid este programată sâmbătă (ora 18.00) și duminică (9.45), în bazinul acoperit „Delfinul”. În celelalte jocuri ale rundei a III-a: CSM Oradea vs. Dinamo, CSM Tg. Mureș vs. Crișul Oradea și Steaua vs. Sportul Studențesc.