Spiritul Crăciunului a poposit la Centrele de Zi din cadrul DDAC

Vestea cea bună a naşterii Mântuitorului în ieslea din Betleem, adusă de glasuri voioase de colindători, bradul de Crăciun şi tradiţionalele urări de Anul nou i-au cuprins în aceste zile, de sărbători, dar mai mult, au umplut existenţa de bucurie şi candoare vârstnicilor, beneficiari ai Centrelor de Zi din cadrul Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad.

Pentru o bătrânețe mai ușoară

„Singurătatea este cea mai grea de Sărbători. Mult prea mulți bătrâni din Arad întâmpină Crăciunul și Noul An singuri, într-o cameră rece și întunecoasă, fără brad sau colindători, așezați la o masă sărăcăcioasă cu un singur scaun. Acum, în preajma Sfintelor Sărbători, diferiți colindători le-au trecut pragul cu cântece tradiționale și colinde. Lor, vârsnicilor singuri, am încercat în aceste zile să le aducem spiritul sărbătorilor, aici, în centrele de zi din municipiul nostru unde se simt cu adevărat ca într-o familie, iar împreună cu noi bătrânețea să le fie mai ușoară. Vreau să le urez tuturor Crăciun Fericit și un An Nou plin de bucurii!”, a declarat Oana Pârvulescu, director general DDAC Arad.