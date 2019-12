Spitalul de la Căpâlnaș: 25,17 milioane de lei

ARAD. Consilierii judeţeni au votat în penultima ședință actualizarea devizului general privind finanţarea Spitalului de Psihiatrie de la Căpâlnaş.

„Această actualizare se realizează obligatoriu, conform legii, în urma finalizării procedurilor de achiziţie publică. În data de 09 noiembrie 2019 a fost încheiat contractul de servicii între judeţul Arad şi S.C. HIGH CONSULTING S.R.L., având ca obiect prestarea serviciilor de asistenţă tehnică (diriginte de şantier) pentru Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş. Proiectantul a actualizat devizul general al investiţiei cu valoarea contractului de servicii de dirigenţie de şantier, rezultând alte valori ale investiţiei faţă de cele estimate la faza Proiect tehnic”, se arată în documentația ce a însoțit proiectul de hotărâre.

Investiție de 25,17 milioane

Ca urmare a actualizării devizului general a rezultat valoarea investiţiei de 25.174.725,62 lei (TVA inclus) din care valoare finanţată P.N.D.L., cheltuieli eligibile: 24.317.668,24 lei cu TVA şi valoare alocată de la bugetul Judeţului Arad, cheltuieli neeligibile: 857.057,38 lei cu TVA.

„Clădirea în care funcţionează acum Spitalul de Psihiatrie de la Căpâlnaş a fost retrocedată. Prin construirea noului spital nu vom mai plăti chirie, iar pe de altă parte vom realiza unul dintre cele mai moderne spitale de psihiatrie din vestul ţării. Este şi aceasta o parte a strategiei Consiliului Judeţean, de dezvoltare a sistemului de sănătate publică al judeţului”, a declarat Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

Ce se va construi?

Construcţia propusă are un regim de înălţime demisol parţial + parter + etaj, are destinaţia spital cu 75 de locuri de găzduire a pacienţilor cu probleme psihiatrice, grupuri sanitare, curte destinată activităţii recreative, asistenţă şi îngrijire medicală permanentă prin personalul calificat, servicii de alimentaţie în minim 3 mese de bază, consiliere psihologică specializată şi programe de terapie ocupaţională. Alte funcţiuni suport: spălătorie centrală, depozit deşeuri, bucătărie centrală, depozit central materiale, coloană ascensoare de serviciu, camera sistemului de management al clădirii (BMS), camera sistemelor şi circuitelor I.T., cameră tablou electric, centrală termică, cameră instalaţie de ventilaţie şi aer condiţionat, camere tehnice şi de întreţinere a clădirii. Durata de execuţie a lucrărilor este de 24 luni.