Stadionul UTA intră în „prelungiri”

Un nou termen pentru finalizarea investiţiilor la Stadionul UTA a fost depăşit. În 20 mai a expirat autorizaţia de construire emisă de municipalitate pentru Tehnodomus, care a fost prelungită în urmă cu un an. Lucrările la stadion trebuiau încheiate în 21 mai 2018, însă de atunci constructorul a beneficiat de amânări din partea administraţiei locale.

Contactat de Jurnal Arădean şi Aradon, reprezentantul Tehnodomus responsabil cu lucrările la acest obiectiv, Gheorghe Maxinan, ne-a declarat că acest contract este pe punctul de a fi finalizat. „Am executat 99 la sută din lucrări, mai sunt mici lucruri de făcut”, afirmă Maxinan, în condiţiile în care încă nu au fost montate scaunele în tribune. Responsabilul Tehnodomus susţine însă că pentru această lucrare ar fi necesară organizarea altei licitaţii. „Ce am avut de făcut conform contractului, am făcut. Scaunele şi alte echipamente vor fi montate după o nouă licitaţie, la care ne dorim şi noi să participăm”, susţine Maxinan.

Totuşi, el este contrazis de către viceprimarul Călin Bibarţ, care ne-a declarat că montarea scaunelor era prevăzută în contractul aflat în derulare cu Tehnodomus. „Am şi primit confirmarea de la firmă că scaunele vor sosi în luna iulie pentru a fi montate”, a spus Bibarţ.

Termen neprecizat

Viceprimarul afirmă că o nouă licitaţie va avea loc pentru alte lucrări, care nu sunt cuprinse în contractul actual cu Tehnodomus, pentru că ar fi trebuit să fie finanţate de Compania Naţională de Investiţii, ceea ce nu s-a mai întâmplat. „Sunt în discuţie construirea spaţiilor pentru presă şi a închiderilor laterale ale stadionului. Urmează să fie lansată licitaţia, dar nu putem şti când va fi declarat câştigătorul şi când vor începe efectiv lucrările, pentru că pot apărea contestaţii”, a spus viceprimarul.

Mai mult, administraţia locală nici nu mai vrea să avanseze termene pentru finalizarea investiţiei, după ce au avut loc atâtea amânări. Cel mai probabil, însă, stadionul nu va fi finalizat în acest an, dar nu este exclus ca din toamnă să fie folosită suprafaţa de joc, chiar dacă obiectivul se va afla în continuare în şantier.

În prelungiri

În urmă cu un an, Primăria Arad arăta, cu privire la prelungirea autorizaţiei de construire până în 20 mai 2019, că decizia a fost luată „astfel încât recepția investiției să se facă pe durata de valabilitate a autorizației”. „Este o condiție impusă de legislația în vigoare. Constructorul însă are la dispoziție șase luni de zile să finalizeze lucrările prevazute în contract”, preciza Primăria, conform căreia cel târziu în noiembrie 2018 ar fi trebuit să fie încheiate lucrările contractate de Tehnodomus. De altfel, chiar firma solicitase o decalare a termenului de finalizare a lucrărilor cu şase luni, dar nici după un an de atunci nu a reuşit să facă acest lucru.