Stadionul UTA, prins în pasele USR – Primărie

ARAD. Stadionul UTA pare cumva o poveste fără sfârșit, o poveste în care fiecare parte – ascultată individual are dreptate. Dacă e să privim per ansamblu, cel puțin o dată pe an problema lucrărilor întârziate de la stadion devine subiect public de discuție, fie că vorbim de nemulțumirile suporterilor, fie că vorbim de acuzele și pasele politice care se joacă tot mai dur. În ultima săptămână, USR Arad a anunțat în mod public că acționează în instanță Primăria Arad pentru că nu i-a răspuns unor solicitări formulate pe legea 544 – cea privind liberul acces la informații publice. Primăria a replicat, iar luni, 15 iulie, USR Arad a susținut, prin deputat Sergiu Vlad și Florin Stana, o conferință de presă în care a venit cu o parte din documente.

De la proiect la realitate

„Am organizat această conferință de presă pentru a explica mai bine arădenilor demersul nostru legat de construcția stadionului UTA, inclusiv acțiunea pe care am înaintat-o instanței. USR Arad pur și simplu vrea să afle răspunsul la întrebarea: De ce nu este finalizat stadionul UTA, deși sunt plătiți aproape toți banii? Conform prevederilor publicate pe SEAP de Primăria Arad, câștigătorul licitației organizate în 2013 trebuia să execute un stadion cu tribune, peluze, acoperiș, instalații, echipamente, parcări, căi de acces, tabelă, siglă și altele. Acum, constructorul afirmă că a executat 99% din lucrare, iar Primăria a achitat aproape în întregime suma contractată. Documentația tehnică existentă în arhiva Primăriei și pe care am studiat-o acum un an, prezintă de asemenea stadionul cu tot cu trebuie pentru a fi funcțional. Nu înțelegem așadar de ce spune constructorul că lucrarea este gata, când se observă că stadionul este doar pe jumătate finalizat. Dorim să putem studia contractul, eventualele acte adiționale, precum și plățile făcute de municipalitate, împreună cu documentele aferente: facturi, situații de lucrări, recepții. Doar din contract putem afla exact ce anume avea de făcut constructorul, la ce termene, ce penalități avea de achitat pentru întârziere”, a declarat deputatul USR Arad, Sergiu Vlad.

Mai mult, cei din USR spun că vor să știe de ce „nu a fost nimeni tras la răspundere pentru întârziere, de ce nu a protejat administrația interesele orașului, de ce s-a modificat acoperișul cu unul mult mai ieftin, cât ne va mai costa lucrarea și când poate fi ea finalizată”.

Replica Primăriei: CNI să dea banii!

În replica acuzelor aduse, primarul Călin Bibarț a punctat: „Mă întrebați dacă vă pot da un termen exact pentru a fi finalizate lucrările? Ei bine, atunci când Compania Națională de Investiții ne poate da un termin când își va îndeplini obligațiile – cele 2,5 milioane euro, sau când Guvernul își va asuma răspunderea că nu va mai finanța stadionul din Arad. Fiecare trebuie să își asume și părțile mai puțin bune și părțile bune”. Primarul a mai ținut să specifice și că: „Toată lumea se pricepe la politică și la fotbal. Nu vreau să mai continui polemica, orice îndoială pe care o au cu privire la licitații, la documente, îi rog să facă o solicitare în scris către orice instituție care verifică documentele, știut fiind faptul că în fiecare an Curtea de Conturi vine și verifică toate plățile și documentele”.

Documentele, la USR

Potrivit reprezentanților administrației locale, USR Arad va primi astăzi toate documentele solicitate. De asemenea, se pare că până în prezent constructorul stadionului nu a fost supus penalizărilor din contract pentru că a beneficiat de prelungiri ale termenului de predare a lucrării.