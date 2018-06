Stagiune plină la teatru. Cinci premiere, trei artiști noi, sute de spectacole și mii de spectatori!

Premiere, festivaluri, premii, evenimente speciale, turnee… adică un an prolific pentru teatrul arădean. La final de stagiune, reprezentanții instituției trag linie și concluzionează: „Am avut parte de o stagiune plină cu lucruri bune. Un an teatral în care artiștii și echipa tehnică au avut parte de multe provocări și de la fel de multe bucurii. Bucurii generate de lipiciul pe care l-au avut la public spectacolele noastre – fie ele premiere sau producții mai vechi – de căldura cu care am fost primiți la festivalurile de profil din țară, de premiile pe care le-am primit, de multele minute de aplauze de care am avut parte acasă, în țară sau pe scenele internaționale”, spune Bogdan Costea, manager al Teatrului Clasic.

Premiere… simple și duble

Cinci producții teatrale noi a adus stagiunea 2017-2018 în fața publicului din Arad: „Geniul crimei”, în regia Antonellei Cornici, „Don Juan” se întoarce de la război, în regia lui Horia Suru, „Tatăl”, în regia lui Radu Iacoban, „Să ne cunoaștem mai bine”, în regia lui Cristian Ban și, nu în ultimul rând, „Disputa”, în regia lui Vlad Massaci. Acest spectacol a reprezentat o dublă premieră pentru teatrul arădean, fiind prima coproducție a acestei instituții cu un teatru din Capitală (Nottara).

Proiecte și festivaluri

Festivalurile și proiectele speciale ale Teatrului Clasic au reușit și ele să aducă în fața scenelor mii de arădeni dornici de a vedea spectacole „de ultimă oră”. „Ne bucurăm că am reușit și în acest an să asigurăm continuitatea proiectelor noastre mai vechi. Și mă refer aici la importantele festivaluri devenite deja de tradiție: Festivalul Internațional de Teatru Clasic, Festivalul Internațional de Teatru de Animație – Euromarionete, Festivalul Internațional de Teatru Nou, dar și la proiecte precum Luna plină de teatru sau Săptămâna Comediei”, declară Bogdan Costea.

Premii și „spectacolul vedetă”

Pe lângă proiectele, festivalurile și spectacolele puse în scenă în Arad, actorii de la „Slavici” s-au plimbat și prin țară și peste hotare. La Dortmund,la Subotica, la Pecs, dar și la Oradea, Timișoara sau București, actorii arădeni au fost primiți de public cu căldură și cu aplauze. Nici premiile nu au lipsit în stagiunea recent încheiată. De departe, cel mai titrat spectacol a fost „Orașul nostru”, regizat de Cristian Ban. Premiul pentru cea mai bună regie și Premiul pentru cea mai bună scenografie (la Oradea), Premiul special al juriului (la București) sau nominalizarea la Cel mai bun Spectacol în cadrul Premiilor UNITER, toate au făcut ca spectacolul „Orașul nostru” să se joace, mereu, cu casa închisă. Un alt premiu de menționat este cel obținut de scenograful Doru Păcurar, Premiul pentru întreaga carieră, primit în cadrul Galei UNITER.

Cei mici, la teatru!

Copiii nu au fost nici ei uitați. Trupa Marionete a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” i-a răsfățat pe pici cu spectacole care mai de care mai inspirate. Producții care le-au adus actorilor numeroase premii – cum ar fi Premiul pentru bucuria și spontaneitatea jocului în relația cu publicul pentru spectacolul „Jocuri magice” – la Festivalul „Merlin” din Timișoara, sau Premiul pentru cea mai bună regie (Adela Moldovan), Premiul pentru păpuși (Eustațiu Gregorian) și Premiul pentru cea mai bună interpretare colectivă – toate trei pentru spectacolul „Crăiasa zăpezilor” – dar și participări la festivaluri de top la Cluj Napoca, Alba Iulia, Galați sau Brașov.

Echipă mărită

În stagiunea 2017-2018, colectivul artistic al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” s-a îmbogățit cu trei membri. Actrițele Iulia Dinu și Iulia Pop, una absolventă a UNATC-ului bucureștean, cealaltă a Universității de Arte din Târgu Mureș, sunt două tinere actrițe primite, cu brațele deschise, în rândul actorilor teatrului arădean. Instituția s-a mai îmbogățit și cu un regizor. Este vorba despre vechiul colaborator Cristian Ban, care, după cum spune Bogdan Costea, managerul teatrului, „face parte, începând din acest an, din colectivul nostru permanent”.

Spectatorului îi șade bine la Teatru!

„Dacă ar fi să tragem o linie la final de stagiune, concluzia este doar una: bucuria spectacolului a fost, în acest an teatral, deplină. Vă urăm, așadar, dragii noștri spectatori, o vacanță frumoasă și vă așteptăm la toamnă, cu noi tentații artistice. Pentru că, nu-i așa, spectatorului îi șade bine la teatru!”, încheie Bogdan Costea.