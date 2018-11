Stahl, plecat în probe la Dortmund

Arad. Cea mai importantă știre dinspre clubul UTA este aceea că Albert Stahl a plecat la Dortmund, imediat după meciul cu FC Argeș. Tânărul jucător arădean a beneficiat de sprijinul impresarului său, Cătălin Sărmășan, care încearcă să dea lovitura. E limpede că Stahl va fi probat la echipa de tineret, nici nu ne putem gândi la altceva.

„Ne rugăm pentru el”

Antrenorul echipei UTA, Ionuț Popa a spus că a fost de-acord cu plecarea lui Stahl, chiar dacă el va lipsi la meciul de la Ploiești, cu Petrolul de joi. Același lucru l-a spus și cei din conducerea clubului.

„Aveam nevoie de Stahl, are viteză, iar pentru că jucăm în deplasare, era chiar foarte bine dacă-l aveam în echipă, probabil și construiam jocul pe contraatac. Dar, primează interesul clubului, deoarece poate ne alegem cu ceva bani. Știți care e situația financiară la club, așa că nu mai are rost să vorbim. Ne rugăm să reușească, la Dortmund, impresarul său a spus că-l duce la Borussia. Dacă el minte, vă mint și eu pe voi” – a spus Ionuț Popa.

Vrea alte întăriri

Ionuț Popa se plânge, acum, și de faptul că echipa nu are preparator fizic, medic și maseur. „Nu avem probleme medicale pentru meciul cu Petrolul, deoarece nu avem doctor. Nu se spune că dacă nu te doare nimic nu mergi la medic? Noi nu avem la cine merge, așa că nu avem probleme. Apropo de asta, vă spun că am discutat cu conducerea despre aducerea unui medic sportiv, a unui maseur și preparator fizic. Am primit undă verde să intrăm în discuții cu ei, să vedem ce găsim” – a mai declarat Popa.

Alături de Hațegan

Cei din conducerea clubului UTA, prin vocea lui Ionuț Popa, sunt alături de arbitrul FIFA Ovidiu Hațegan, a cărui mamă a decedat chiar în timpul meciului Germania – Olanda, „fluierat” de cavalerul fluierului de la noi.

„Din partea clubului UTA, dar și a mea, personal, dorim să transmitem condoleanțe familiei Hațegan. Suntem alături de Ovidiu, în greaua suferință pricinuită de decesul mamei sale”, a conchis spus Ionuț Popa.