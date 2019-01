Stanca: „Să nu lăsăm indiferenţa să ne coste”

Liberalul Dorin Stanca, vicepreședinte PNL Municipal Arad, atrage atenția, printr-un comunicat de presă, asupra importanței promovării liderilor autentici și a investiției în tineri. „Ca antreprenor, am privit întotdeauna începutul de an ca un prilej nimerit de evaluare a direcţiei în care îmi conduc firma. Spre ce trebuie să-şi îndrepte privirea în anul 2019 societatea românească? În primul rând, ar trebui să fim preocupaţi de recunoaşterea şi promovarea oamenilor de valoare. România are nevoie de caractere şi elite. Preţul plătit de poporul condus de diletanţi preocupaţi exclusiv de interesele personale în dauna interesului public este prea mare şi îl plătim deja azi, mai mult decât ne-am socotit ieri, când am stat indiferenţi. În al doilea rând, ar trebui să fim preocupaţi de investiţia în tineri. Potenţialul tinerilor noştri este remarcabil. E responsabilitatea noastră să capitalizăm această resursă de calitate. Pentru aceasta, trebuie să fim preocupaţi să investim în ei cu scopul de a le valorifica la maximum potenţialul şi de a aduce plus valoare societăţii. Preţul plătit de indiferenţa nostră faţă de aceşti tineri îl vom plăti mâine şi va fi mai mare decât estimăm azi”, a declarat Dorin Stanca.