Stand up Comedy & live hair styling la Activ Club

Cu o experienţă de 6 ani în domeniu, Victor se autocaracterizează în felul următor: „Tânăr comediant, înalt (uneori chiar la înălţime), slab (dar nu slăbuţ), isteţ, cinic, caut public la fel. Rog lipsă de seriozitate.”

A susţinut spectacole pe scenele a diverse cluburi, puburi şi cafenele din toată ţara, fiind numit „cel mai amuzant om din România” de către rudele sale apropiate! 🙂

Pluuuus: trei tineri talentati vin sa faca o demonstratie de live hair styling. Ei sunt Eric Fabi, Dana Marcu si Stanescu Alex.

Sa facem cunostinta cu Alex. El este unul din fondatorii proiectului “LIVE HAIR STYLING”

“Pasiunea mea pentru par a început in urma cu 5 ani cand am făcut in curs de coafor. Am încercat coafura, dar totul devenea plictisitor pentru mine așa ca m-am hotărât sa încep sa învăț sa tund bărbați!

Am lucrat acasă o perioada și am mers la niște cursuri foarte importante din țara pt a-mi îmbunătăți tehnica și viziunea asupra parului. Deocamdată sunt mulțumit unde am ajuns, dar sunt conștient ca mai am foarte mult de munca!

Am fost finalist de 3 ori la cel mai renumit concurs, cel de la Wella. De curând am participat la un concurs de barbering unde am câștigat o mențiune.

Momentan lucrez in cadrul salonului Beauty Line profesional.

Vineri vom face o demonstratie de tuns si vom prezenta tendinte de coafuri pentru aceasta vara.”

Domnisoara noastra, Dana, face fata cu brio provocarilor. Vineri ne vedem si cu ea. 🙂

“Buna, numele meu este Dana Marcu, lucrez la salon Harmony de doi ani jumate. Mi-am descoperit pasiunea pentru arta parului inca din liceu cand in pauze impleteam parul colegelor.

Dupa terminarea liceului am stiut exact ca asta vreau sa fac, am urmat cursul de coafura, iar mai apoi l-am contactat pe Attila Kovacs pentru a face practica. Dupa un an de zile, cand a inceput propria afacere si a deschis salonul de coafura Harmony, m-a invitat sa fac parte din echipa sa, alaturi de care lucrez si in prezent.

Pe aceasta cale as dori sa-i multumesc deoarece nu este numai seful meu ci si mentorul meu”

Cel de al treilea protagonist al proiectului de hair styling este Eric. Este tanar, talentat si de neoprit.

“Ma numesc Eric Cizmasiu si sunt din partea salonului Harmony. Totul a inceput acum 4 ani, fara un scop anume, doar din dorinta de a cunoaste cate ceva despre arta parului. 2 ani de zile am fost ucenic la salonul NewLook, iar cu aceasta ocazie vreau sa ii multumesc echipei New Look si in special Dianei Pantiş care m-a ajutat si sustinut in tot acest timp.Tot la acest salon l-am cunoscut si pe prietenul meu Alex Stanescu care si el m-a ajutat foarte mult participand impreuna la cateva seminarii. Am reusit sa cream acest eveniment la care ne-am gandit in urma cu un an de zile. Revenind la mine am terminat scoala anul trecut si ma gandeam ca ar fi cazul sa imi gasesc un salon in care in care sa lucrez. Asa ca la inceputul acestui an am luat legatura cu Attila Kovacs leaderul salonului Harmony, care prin dorinta lui de a ajuta oameni si a educa m-a acceptat in echipa lui alaturi de care sper sa avem cat mai multe succese.”

Pret bilet 25 lei

Info & booking 0756.285.621 sau la receptia clubului