Start la ITF Arad! Primul turneu pentru arădeanca Iulia Marko

Principala favorită a tabloului de calificări este grecoaica Vasiliiki Karvouni (18 ani – locul 1219 WTA).

Aflată la primul turneu ITF din carieră, arădeanca Iulia Marko (16 ani) va debuta, pe terenul central, nu înainte de ora 15.00, în compania Adrianei Andronache (18 ani).

Opt dintre sportivele prezente pe tabloul de calificări vor accede pe tabloul principal, care va debuta marți, 7 august.

Programul zilei de sâmbătă

TERENUL CENTRAL

– ora 10.00

Gvozdenovic (Serbia) vs. Gavrilovici

Relkjic (Australia) vs. Gheorghe

– nu înainte de ora 15.00

Marko vs. Andronache

TERENUL 1

– ora 10.00

Băjescu vs. Toanchină

Ogescu vs. Negoițescu

– nu înainte de ora 13.00

Ciucă vs. Gândac

– nu înainte de ora 15.00

Gal (Slovenia) vs. Irimescu

TERENUL 3

– ora 10.00

Toma vs. Cvetkovic (Slovenia)

Bojovic (Sebia) vs. Beberechi

– nu înainte de ora 13.00

Milenkovic (Serbia) vs. Popescu

Negoiță vs. Săvescu

TERENUL 4

– ora 10.00

Cianci (Portugalia) vs. Ustavdic (Bosnia-Herțegovina)

Sposetti (Italia) vs. La Cava (Italia)

-nu înainte 13.00

Mulallic (Bosnia-Herțovina) vs. Pantelic (Serbia)

Tudor vs. Kostelesova (Slovacia)

TERENUL 6

– ora 10.00

Stevic (Franța) vs. Tănăsescu (Canada)

Juhasz (Ungaria) vs. Fabian (Ungaria)

– nu înainte de ora 13.00

Husarova (Slovacia) vs. Horvath (Ungaria)