Staţia de Sortare a Deşeurilor din Arad aşteaptă finalizarea licitaţiei

ARAD. După eşecul înregistrat în luna decembrie 2018 în ceea ce priveşte atribuirea directă către Recons a gestiunii Staţiei de Sortare a deşeurilor reciclabile din Arad, Executivul Primăriei a readus subiectul în atenţia aleşilor locali, în prima şedinţă extraordinară a CLM din acest an, care a avut loc luni, 7 ianuarie. Un subiect sensibil, pentru aprobarea căruia era nevoie de votul a două treimi dintre consilieri. Adică inclusiv de votul aleşilor PSD-ALDE care, la şedinţa anterioară, s-au abţinut, blocând astfel concesionarea Staţiei de Sortare către Recons.

Încurajaţi să aprobe proiectul

La cererea consilierului independent Marin Lupaş, în cadrul şedinţei comisiilor reunite (care a precedat şedinţa CLM de luni), secretarul Municipiului Arad, Lilioara Stepănescu, a reiterat câteva detalii pe marginea acestui subiect: „S-a declanşat o procedură de atribuire prin licitaţie publică în concesiune a serviciului de gestiune a Staţiei de Sortare şi a acestui bun numit în ansamblu Staţia de Sortare a Deşeurilor. Această procedură nu s-a încheiat încă şi pentru că legea prevede posibilitatea legală ca operatorii economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad la care Municipiul este acţionar unic să poată primi în gestiune directă, fără licitaţie publică, această gestiune, s-a valorificat această posibilitate legală ca, până la finalizarea procedurii de licitaţie, societatea noastră Recons să poată executa serviciul public respectiv şi să primească în concesiune Staţia de Sortare, pe o perioadă nu mai mare de trei ani şi, în orice caz, nu mai mare decât data la care se va încheia contractul cu concesionarul care va câştiga licitaţia. Din punct de vedere legal, nu sunt motive – în opinia mea – să fie respins acest proiect de hotărâre. Dimpotrivă, consider că neadoptarea acestei hotărâri ar putea avea consecinţe pe care nu ni le dorim în niciun fel. În primul rând, Garda de Mediu ne-a atenţionat că Sistemul Integrat trebuia să fie activ complet până la data de 31 decembrie 2018 şi că nesortarea deşeurilor este susceptibilă de a fi sancţionată cu amenzi foarte mari. Pe de altă parte, poate fi pusă în discuţie inclusiv finanţarea europeană de peste 30 de milioane de euro. Considerăm că nu sunt probleme de legalitate şi nici de oportunitate atât timp cât legea permite să-i dăm operatorului nostru această staţie în concesiune. Rugămintea noastră este să aprobaţi acest proiect de hotărâre.”

Aleşii, pasibili de amenzi?

La momentul votului în plenul CLM, a luat cuvântul şi viceprimarul Călin Bibarţ, făcând următoarele precizări: „Pentru a se face selectarea gunoaielor, este nevoie ca Staţia de Sortare să fie funcţională. Noi am adus acest subiect în şedinţă, pe ordinea de zi, în decembrie şi astăzi l-am adus din nou pentru că, pe lângă riscul să se piardă finanţarea europeană… în luna decembrie noi am avut un control tematic de la Garda de Mediu şi printre măsurile pe care Garda de Mediu le-a lăsat, la «măsurile stabilite» spune aşa: «se vor lua de urgenţă toate măsurile necesare punerii în funcţiune a Staţiei de Sortare Deşeuri Municipale Arad ţinând cont de prevederile menţionate în Legea 51/2006. Termen: 15 ianuarie 2019.» Acesta a fost motivul pentru care am căutat soluţiile legale – împreună cu Direcţia Tehnică şi Direcţia Juridică. Fiind vorba de o situaţie de urgenţă, în luna decembrie am făcut şi o şedinţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, apoi şedinţa de CLM. Am pus-o pe ordinea de zi de astăzi – pentru că în decembrie nu a trecut la vot, fiind vorba de două treimi – şi, dacă nu se votează nici astăzi, o voi pune în continuare pe ordinea de zi. Pentru că, dacă Garda de Mediu va da o amendă Primăriei, conform legislaţiei, conform Curţii de Conturi, cineva trebuie să fie de vină. Nu pot să bag de vină Direcţiei Tehnice pentru că şi-au făcut documentaţia. Nu pot să bag de vină conducerii decât dacă nu pune pe ordinea de zi; şi au pus-o pe ordinea de zi. Mai rămân consilierii: dincolo de calitatea politică pe care o avem ca şi consilieri, avem şi calitatea de administratori ai acestui oraş; şi fiecare răspunde de modul cum votează.”

Proiectul, respins din nou

La microfon a fost invitat şi un reprezentant al Gărzii de Mediu Arad – chiar cel care a făcut nota de constatare privind controlul pe deşeuri. Acesta a încercat să-i convingă pe aleşi că Staţia de Sortare din municipiu trebuie pusă în funcţiune de urgenţă. Şi-a arătat disponibilitatea de a oferi clarificări celor care le solicită, însă nimeni nu a avut nimic de întrebat. Aleşilor PSD-ALDE li s-a oferit posibilitatea de a lua o mică pauză pentru consultări, înainte de momentul votului, însă au refuzat. Şi au votat precum la comisii şi în şedinţa anterioară: s-au abţinut. Iar proiectul privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activităţii de sortare a deşeurilor reciclabile în staţia de Sortare Arad a fost (din nou) respins.

Două explicaţii individuale

Care au fost argumentele care i-au determinat pe cei din Grupul PSD-ALDE să se abţină de la vot? Am încercat să aflăm direct de la ei. Dat fiind că liderul de grup Beniamin Vărcuş a lipsit, l-am abordat pe consilierul social-democrat Ilie Cheşa – cel care, în trecut, şi-a asumat rolul de înlocuitor al liderului Grupului PSD-ALDE din CLM Arad. Ei, bine, de data aceasta, Ilie Cheşa ne-a spus că „la şedinţa asta eu nu îl înlocuiesc pe Beniamin Vărcuş” şi a precizat că nu există nicio altă persoană care să îl înlocuiască. După îndelungi insistenţe, Ilie Cheşa a dezvăluit totuşi motivul pentru care el, personal – în calitate de consilier, nu de lider de grup – s-a abţinut de la vot: „Recons nu are cod CAEN”. În ceea ce priveşte riscul de a pierde banii europeni, Cheşa a spus că „nu se pierde nimic, asta e o manipulare.”

L-am chestionat şi pe alesul ALDE, Ionel Ciupe, asupra votului său, dar acesta ne-a trimis spre… Ilie Cheşa, „care e locţiitorul liderului de grup şi vă spune el ce e de spus”. Când a aflat de la însuşi Ilie Cheşa că Grupul PSD-ALDE nu are lider, Ionel Ciupe a încercat să explice că „cei de la ADI Deşeuri trebuie să se ocupe de selectarea deşeurilor” şi a amintit, la rându-i, că Recons nu are cod CAEN pentru a presta acest serviciu. Apoi a insistat asupra întârzierii demarării licitaţiei şi a mai precizat că nu are niciun motiv pentru a crede că Recons este în stare să opereze selectarea deşeurilor.

Vărcuş: „Retim să respecte caietul de sarcini!”

L-am contactat şi pe Beniamin Vărcuş, liderul Grupului PSD-ALDE din CLM Arad, care, deşi nu a participat la şedinţa extraordinară de luni, ne-a informat că la baza deciziei colegilor săi de a se abţine de la vot a stat o prevedere din caietul de sarcini pe baza căruia s-a încheiat contractul cu Retim. Şi anume aceea potrivit căreia „cei care au câştigat ridicarea gunoiului s-au angajat să îl ducă la Staţia de Sortare de la Mocrea, până la definitivarea problemei de la Staţia de Sortare Arad, care e în fază de licitaţie. Retim ar vrea să scape de cheltuiala de a-l duce până la Mocrea, pasându-l Recons-ului. Noi nu cerem decât să se respecte ceea ce scrie în caietul de sarcini” – a conchis Beniamin Vărcuş.