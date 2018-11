Stere Gulea laudă cinematografele din Arad

Proiecția de gală a unuia dintre cele mai așteptate filme ale anului – „Moromeții 2“ – s-a bucurat de prezența la Arad, în sala Cinema Arta, a regizorului Stere Gulea. Acesta a participat după proiecția filmului („Moromeții 2” a fost proiectat de două ori datorită numărului mare de spectatori, sala fiind în cazul ambelor proiecții plină ochi), la o sesiune de discuții. În cadrul acestora, celebrul regizor a povestit despre cum s-a ajuns la Moromeții 2, dar s-a arătat încântat și de politica autorității locale din Arad legată de revitalizarea cinematografelor.

„Vă mulțumnesc că ați venit să vedeți filmul, pentru faptul că v-ați luat din timpul dumneavoastră într-o seară de duminică. Filmul „Moromeții 1“ e un film care a căpătat notorietate și cred că oamenii sunt curioși să vadă și al doilea film, dacă a iești sau nu a ieșit. De obicei, așteptările sunt mari și satisfacțiile nu sunt pe măsură. Orice încercare de a reedita este un risc, dar nici nu poți să stai să încremenești pentru că există un risc. Uneori merită să riști. Am zis că filmul 1 se termină cu o întrebare și am crezut că merită să fie dusă povestea până la capăt, să fie terminată povestea familiei Mormete și, într-un fel, a țăranului romnân“, a spus maestrul Stere Gulea în deschiderea dialogului cu arădenii.

La finalul discuțiilor, regizorul a apreciat demersul municipalității arădene de a revitaliza cinematografele arădene și de a le dota la standardele actuale de proiecție. „În alte orașe am proiectat filmul nu neapărat în cinematografe, ci în spații alternative, pentru că în România există puține cinematografe funcționale. Mă bucur să aud că în orașul Arad există trei cinematografe cu proiecții regulate și că există sprijin masiv din partea Primăriei Arad. Echipamentul de proiecție care există la Cinema Arta este de ultimă generație, nu există multe săli în țară care să ofere asemenea condiții de proiecție”, a încheiat Stere Gulea.

Trei cinematografe

Primăria Arad a redeschis, în anul 2017, trei cinematografe: Arta, Gai și Grădiște, unde se organizează proiecții de film.