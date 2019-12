Sterilizare nouă la Judeţean

ARAD. La o lună şi jumătate de la prezentarea investiţiei realizate la Staţia de sterilizare a maternităţii arădene, Consiliul Judeţean a inaugurat, miercuri, o nouă investiţie la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. E vorba de reamenajarea și dotarea cu aparatură de ultimă generație a Stației Centrale de Sterilizare din cadrul spitalului (care deservește toate secțiile, precum și 11 săli de operație) şi dotarea Blocului Operator I cu echipamente performante pentru spălarea instrumentarului chirurgical. Dacă la matern s-au investit puţin peste 700.000 de lei, de data aceasta e vorba de o investiţie de 2,3 milioane de lei. Din acestă sumă, 1,5 milioane lei au fost direcţionaţi spre Staţia de sterilizare, pentru care s-au achiziţionat un sterilizator cu abur cu două uși, cu capacitate de 930 de litri, un sterilizator cu plasmă cu două uși, capacitate 160 de litri și au fost modernizate încăperile. 800.000 de lei au fost folosiţi pentru achiziţionarea a opt mașini de spălat instrumentar, cu capacitate de 180 de litri, care funcționează în cadrul Blocului Operator I. „Cu ce s-a investit aici, putem să spunem că am cheltuit până acum trei milioane de lei cu sterilizarea pentru întreg Spitalul Judeţean” – a subliniat Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

Timp înjumătăţit

Doina Matula, asistent șef în cadrul Stației Centrale de sterilizare a Spitalului Judeţean, spune că vechiul aparat data din 2002, dar nu s-au mai găsit piese de schimb pentru el. Aşa că singura soluţie a fost achiziţionarea unui nou aparat. Dată fiind susţinerea financiară a Consiliului Judeţean, soluţia ideală s-a transformat în realitate.

„Este un aparat de ultimă generaţie, cu o capacitate de 930 de litri, care sterilizează în 25-30 de minute un ciclu de sterilizare. Înainte, sterilizarea dura aproximativ o oră – o oră şi ceva, acum timpul s-a redus la jumătate. Este un aparat foarte eficient pentru noi deoarece, la volumul de operaţii din spital, ne ajută să ne încadrăm în timpul de sterilizare şi să sterilizăm cât mai multe truse şi folii.De asemenea, avem un aparat special, singurul din judeţ, cu plasmă, care face la 57 de grade sterilizarea pentru instrumentele sensibile din sticlă, tubulaturi, endoscoape şi tot ce nu suportă temperatură mare. Am vrea să beneficieze cât mai multă lume de aparatele noastre şi să vină cu încredere la noi pentru că avem teste care verifică sterilitatea instrumentarului. Oamenii pot să fie liniştiţi pentru că, din punctul nostru de vedere, încercăm să eliminăm pe cât posibil toate infecţiile intraspitaliceşti” – a explicat Doina Matula.

„Din această investiţie fac parte şi maşinile de spălat cu care va fi dotată fiecare secţie în parte. Dacă până acum instrumentarul era spălat de mână de către personalul medical, de acum acest lucru îl vor face maşinile de spălat” – a completat Iustin Cionca.

Siguranţa pacientului

„Stația Centrală de Sterilizare din cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad este dotată cu aparatură de ultimă generație pentru sterilizarea instrumentarului medical. De asemenea dotări se bucură de aproximativ o lună de zile și punctul de lucru din incinta clădirii în care funcționează Secțiile Clinice Obstetrică-Ginecologie, respectiv Neonatologie. Banii necesari au fost alocați din fondurile Consiliului Județean Arad care a înțeles cât de importantă este Stația de sterilizare atât pentru creșterea siguranței pacientului, cât și pentru ca celelalte secții din cadrul spitalului să își poată derula activitatea medicală în condiții optime” – a punctat ec. Carmen Lucuţa, manager al spitalului.

Laude de la DSP

Prin investiţia inaugurată miercuri, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a câştigat o mare bilă albă din partea Direcţiei de Sănătate Publică.

Directorul instituţiei, Constantin Cătană, a detaliat: „Suntem cei mai mulţumiţi pentru că Spitalul Judeţean beneficiază de o Staţie de sterilizare la standarde, atât din punct de vedere al circuitelor epidemiologice, cât şi al dotării. Am avut, de-a lungul anilor, multe probleme cu modul în care se steriliza şi am aplicat multe sancţiuni. Sperăm că de astăzi înainte se vor reduce simţitor. De asemenea, din punct de vedere medical, sperăm să se reducă infecţiile intraspitaliceşti pentru că sterilizarea este un act important în derularea procedurilor medicale. Aşteptăm în continuare multe, multe investiţii de care Spitalul Judeţean are nevoie, cu sprijinul Consiliului Judeţean, al Primăriei şi, bineînţeles, al Ministerului Sănătăţii” – a încheiat directorul DSP Arad.

Servicii contra-cost şi pentru unităţi medicale din afară

Aşa cum se sugera încă de la inaugurarea investiţiei de la Matern, conducerea Spitalului Judeţean şi a Consiliului Judeţean doreşte să ofere servicii de sterilizare şi celor din afara spitalului.

„Eu cred că, prin aceste investiţii, putem să ne adresăm şi mediului privat din municipiu şi din judeţ care va putea să aducă bani în plus pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad” – a reiterat, miercuri, Iustin Cionca. „În momentul de față, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, prin Stația de sterilizare are capacitatea să ofere servicii de sterilizare și pentru alte unități medicale – fie cabinete, fie alte spitale – de pe raza județului Arad” – a adăugat managerul Carmen Lucuţa. Ea a precizat că au fost stabilite deja tarife pentru aceste servicii, dar există şi posibilitatea de a negocia cu fiecare solicitant în parte.

Pentru a beneficia de servicii de sterilizare, doritorii trebuie să depună o cerere scrisă la secretariatul spitalului. De asemenea, Serviciul Managementul spitalelor din cadrul CJ va face o identificare a potenţialilor beneficiari şi le va transmite acestora o ofertă scrisă şi numele unei persoane de contact de la spital care se ocupă de această activitate.