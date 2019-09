Stiati ca…?

…Merele ard grasimea abdominala? Indiferent de soiul lor, fie verzi, rosii sau galbene, toate merele contin o substanta numita pectina menita sa arda tesutul adipos din zona abdominala. … zeama de lamaie nu ajuta la slabit! Lamaile si implicit zeama lor au numeroase benificii in nutritie insa nu in arderea graismilor in mod direct. Ele contribuie la digestia mai rapida a carnii, la “curatarea” ficatului, iar zeama de lamaie consumata dimineata pe stomacul gol pune in functiune intregul organism, astfel marind rata metabolica.

…Fructele de padure sunt cele mai indicate dintre fructe in dietele de slabit desi nu sunt printre cele mai slabe calirice fructe? Datorita indicelui glicemic scazut, acestea nu cresc glicemia brusc precum o fac alte fructe cu o concentratie mare de fructoza.

…Fulgii de ovaz nu ajuta la slabit! Fulgii de ovaz sunt intr-adevar un izvor de sanatate. Sunt un carbohidrat cu absorbtie lenta ce nu vor creste brusc glicemia, de asemenea sunt un detoxifiant extraordinar pentru colon prevenind cancerul. Cu toate acestea ramane un carbohidrat cu un continut caloric ridicat, deci in dietele de slabit accelerate nu isi au locul.

…Painea de orice fel este la fel de rea. Painea este singurul aliment ce nu iti va furniza decat calorii, corpul tau nu se bucura de nici un nutrient. Recomand renuntarea la paine chiar si celor ce vor sa ia in greutate sau pur si simplu nu vor sa slabeasca.

… Cartofii si porumbul sunt legumele care nu au ce cauta in dieta de slabit? Amidonul din ele se va descompune, astfel se va transforma in tesut adipos.

…Lactatele sunt cea mai riscanta categorie de alimente in diete de slabit? Legumele sunt la discretie, carnea doar o parte, fructele cu moderatie, iar lactatele la risc. Multi nutritionisti le scot complet, altii le introduc in momente “cheie” in functie de restul alimentelor prezente in ziua respectiva. Lactatele sunt sursa de grasime, iar degresate devin sursa de carbohidrati pe langa proteina ce o contin.

…A manca sanatos nu inseamna a manca variat sau “din toate cate putin”! O informatie total eronata ca alimentatia trebuie sa fie foarte variata. Acest lucru a fost spus de un om care cu siguranta se gandea la gust si atat. Din punct de vedere nutritional noi avem nevoie de macronutrientii necesari si esentiali bunei functionari a organismului. De exemplu carnea de pui contine proteine, la fel si cea de vita… fiecare are un numar diferit de proteine/ 100 g, dar proteina tot proteina e. De ca sa mancam si una si alta atata timp cat noi cautam sa ne luam nr de proteine necesare zilnice?!

