STIL DE VIAŢĂ. Adela Ciolocoi, nutriţionist, dietetician: Alimentaţie sănătoasă şi echilibrată în diabet

Am să încep cu finalul pentru a putea aborda diabetul zaharat din punctul de vedere al dieteticianului: „Un rol primordial în gestionarea diabetului îl are implementarea măsurilor de schimbare a stilului de viață”. Dacă diabetul de tip 1, insulino-necesitant, este ireversibil, consider, din practica medicală, că cel de tip 2, dobândit, este reversibil și poate fi ținut sub control cu o alimentație adecvată. Baza tratamentului o reprezintă controlul alimentației, de altfel, în afară de predispoziția familială, motivul declanșării DZ2 îl constituie, în principal, supraponderabilitatea și obezitatea. Alimentația sănătoasă și echilibrată contribuie la controlul corespunzător al nivelului glucozei în sânge, al tensiunii arteriale, al nivelului colesterolului și trigliceridelor din sânge – toate acestea fiind legate de diabet.

Alimentația diabeticilor nu constă în consumul unor alimente dietetice sau respectarea unor diete complicate. Dimpotrivă, ea ar trebui să includă alimente variate, gustoase și adecvate nevoilor fiecăruia. Aici intervenim noi, dieteticienii, absolvenți ai facultății de Medicină sau Farmacie, cu specializarea Nutriție-Dietetică, rolul nostru fiind de a crea meniuri pacienților, indiferent de patologii.

Variațiile survenite zilnic în alimentație, fie din punctul de vedere al caloriilor sau al conținutului de macronutrienți (proteine, grăsimi, carbohidrați) conduc la niveluri instabile ale glicemiei. De aceea, diabeticii trebuie să adopte un plan stabil de alimentație, dar care să fie variat și nutritiv. Dietoterapia are un rol esențial în stoparea evoluției bolii sau evitarea complicațiilor, un control deficitar al glicemiei putând duce la afectarea ochilor (retinopatie diabetică), a rinichilor (nefropatie diabetică) sau a nervilor (neuropatie diabetică). Încă din Antichitate Hipocrate ne spunea că este mai ușor să previi decât să tratezi, așa că vă îndemn să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Printr-un control la medic, efectuarea analizelor anuale, adoptarea unui stil de viață sănătos și echilibrat, putem preveni apariția multor boli.

