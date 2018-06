STIL DE VIAŢĂ. Adela Ciolocoi, nutriţionist, dietetician: Carbohidrați benefici pentru sănătate (II)

Personal, consider că există alimente care conțin carbohidrați ce ajută la prevenirea multor afecțiuni, de la obezitate, la boli cardiovasculare până la diverse forme de cancer. Există, însă, alimente care conțin carbohidrați nocivi (zahărul – prezent sub diverse forme și în alimente variate, junk-food) responsabili pentru apariția multor afecțiuni. Important este să cunoaștem deosebirile dintre carbohidrați, să facem alegerile cele mai bune.

1. Leguminoasele. Din punct de vedere tehnic sunt semințe adunate într-o teacă, păstăile reprezentând o familie de legume hrănitoare, inclusiv fasolea, mazărea, năutul, lintea. Aceste alimente nu sunt doar sursă de carbohidrați, ci și de proteine, reprezentând un substitut al cărnii în dietele vegetariene. Leguminoasele conțin fibre multe, cele solubile ajutând la reducerea colesterolului din organism. De asemenea, sunt surse de fier, folat, vitamine din complexul B.

2. Terciul de ovăz. Poate nu este cel mai apetisant mic dejun (poate fi, însă, îmbunatățit adăugând niște fructe), însă conține o fibră, beta-glucan, care elimină din organism particulele care formează colesterolul, înainte să se transforme în colesterol și să astupe arterele. Cerealele (ovăz, mei, hrișcă, tărâțe de grâu) conțin acid fitic, care este benefic și, în același timp, dăunător: prin acțiunea sa antioxidantă contribuie la diminuarea riscului de cancer de colon și boli cardiace, dar, pe de altă parte, împiedică absorbția anumitor minerale.

3. Ananasul. Aceste fruct tropical, are un conținut ridicat de vitamina C, fibre și mangan, care protejează atât inima, cât și oasele. Are din abundență bromelaină, substanță cunoscută pentru efectele ei antiinflamatoare, contribuind, în același timp, și la eliminarea acumulărilor anormale de mucus de la nivelul țesuturilor.

Bromelaina aduce o serie de beneficii pentru sănătate: ajută la prevenirea afecțiunilor cardiace prin împiedicarea formării cheagurilor, combate edemele și facilitează digestia. Se recomandă consumul fructului în stare proaspătă, deoarece prelucrarea necesară pentru conservare distruge cea mai mare parte din bromelaina fructului.

4. Cartoful dulce este o legumă rădăcinoasă, bogată în betacaroten (provitamina A), vitaminele E și C, dar și vitamin K, indispensabilă pentru coagularea sângelui; asigură, de asemenea, fibrele care reduc nivelul colesterolului. Cu toate că sunt dulci, nu au un conținut caloric prea bogat, ajungând la 120 calorii la un cartof de dimensiuni medii. redactia.jurnalaradean@russmedia.ro

