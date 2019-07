STIL DE VIAŢĂ. Adela Ciolocoi, nutriţionist, dietetician: Legumele de sezon – porția zilnică de sănătate

Știm că este indicat să consumăm fructe și legume de sezon, iar acum natura este generoasă cu noi. Recomandarea zilnică este consumul de 5 porții de legume și fructe pe zi, și de culoare diferită, culoarea fiind cartea de vizită, un indicator care clasifică fructele și legumele în funcție de beneficiile aduse. Indiferent de culoare, legumele și fructele sunt pline de fibre, vitamine, minerale și alți nutrienți care previn riscul apariției bolilor, încetinesc procesul de îmbătrânire, întăresc sistemul imunitar. În rândurile de mai jos vom trece în revistă beneficiile a cinci legume de sezon:

1. Vânăta – are foarte puține calorii, fiind inclusă în regimurile de slăbit și în dietele de purificare a organismului. Are un conținut mare de potasiu (260 mg la 100 g) și puțin sodiu (maximum 3 mg), dar și magneziu, zinc, mangan, cupru și vitaminele B1, B6, C și E. Bogată în fibre, oferă o stare de sațietate îndelungată, iar fibrele solubile intensifică activitatea bacteriilor benefice din intestinul gros, stimulându-i contracțiile și accelerând, astfel, tranzitul reziduurilor alimentare și evacuarea scaunelor;

2. Castravetele este una dintre legumele cu cel mai mare conținut de apă 95%, fiind în topul alimentelor recomandate celor care vor să slăbească. Datorită conținutului mare de potasiu și al celui mic de sodiu, castravetele are efect depurativ și stimulează eliminarea renală. Băut pe stomacul gol, sucul de castravete are proprietăți depurative și de stimulare a poftei de mâncare. Este bogat în minerale precum potasiu, fosfor, calciu, magneziu, iar dintre vitamine castravetele conține îndeosebi (și în special în coajă) vitamina K, necesară pentru sinteza proteinelor asociate cu coagularea sângelui și pentru formarea masei osoase;

3. Dovlecelul este unul dintre cucurbitaceele cu cel mai mare conținut de potasiu (240 mg la 100 g), fiind util pentru sănătatea aparatului cardiovascular deoarece

acest oligomineral facilitează contracțiile musculare, îndeosebi pe cele ale inimii și are efecte hipotensoare recunoscute. Dovlecelul conține cantități mari de luteină și zeaxantină, două carotenoide antioxidante benefice pentru sănătatea ochilor. 100 g de dovlecel acoperă 50% din necesarul zilnic de vitamina C;

4. Roșia este bogată în licopen, un pigment carotenoid care este un puternic antioxidant. Un nivel ridicat de licopen în sânge reprezintă un factor de protecție împotriva bolilor cardiovasculare, fiind, totodată, hipocolesterolemiant. Licopenul este mai bine concentrat și asimilat în prezența unor materii grase și atunci când roșia este gătită. Este bogată în vitamina C, betacaroten (transformat în vitamina A în organism), vitaminele B3 și B6, fiind și o sursă bună de potasiu;

5. Ardeiul gras este leguma cu cel mai are conținut de vitamina C, după pătrunjel. Conținutul de vitamina C și E, de betacaroten și alte carotenoide îi oferă proprietăți antioxidante considerabile, iar flavonoidele conținute protejează organismul de efectele negative ale radicalilor liberi. Conține, de asemenea, vitaminele B1, B2, B3, B9 (folat), E și K, iar dintre minerale fier, cupru, calciu, potasiu, zinc, mangan și seleniu.