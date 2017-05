STIL DE VIAŢĂ. Adela Ciolocoi, nutriţionist, dietetician: Lupta cu zahărul

Îl regăsim în pâine, în șunca din comerț, în mâncarea de fasole boabe cu sos de roșii la conservă, în cereale, produse de patiserie, dulciuri etc. În pofida multitudinii de nume și forme de prezentare diferite ale zahărului, toate au același rezultat: afectarea echilibrului zahărului din sânge și consecințe nefavorabile asupra greutății corporale, a nivelului de energie și a funcționării creierului.

Nu lingurița de zahăr adăugată dimineața la cafea reprezintă problema, ci zahărul ascuns, pe care îl regăsim sub diverse denumiri: îndulcitor pe bază de porumb, sirop de porumb, dextroză, sirop de porumb cu conținut ridicat de fructoză, lactoză, maltoză, miere, zaharoză, melasă, zahăr brut.

În timp ce zahărul consumat sub forma dulciurilor, a prăjiturilor, a băuturilor dulci, a marmeladei, se absoarbe foarte repede, inundând organismul cu o cantitate mare de glucoză, declanşând o secreție de insulină, care va duce, apoi, la hipoglicemie, zahărul din fructe, fiind legat de fibre, se absoarbe mai încet, fără să ducă la o creștere marcată a glicemiei. Sub forma zahărului rafinat consumăm fără să ne dăm seama cantități mari de zahăr: un pahar de băutură dulce conține 10 lingurițe de zahăr, o felie de tort are 10-12 lingurițe, un iaurt mic cu fructe 3-4 lingurițe. În schimb, pentru a consuma 100g de zahăr sub formă naturală, ar trebui să mâncăm un kilogram de mere, o cantitate apreciabilă, pe care, clar, nu o vom mânca.

Iată, pe scurt, ce face zahărul rafinat în organismul nostru:

• Furnizează doar calorii goale, de care nu avem nevoie, deoarece acestea nu conțin vitamine, minerale, fibre sau substanțe fitochimice, în schimb spoliază organismul de vitamine și minerale;

• Are o acțiune acidifiantă, deoarece din metabolismul lui iau naștere produși acizi, pentru a căror neutralizare organismul extrage calciul din oase și dinți. Prin urmare, zahărul favorizează osteoporoza și slăbirea danturii;

• Consumul crescut de zahăr tulbură utilzarea poteinelor, crescând colesterolemia și trigliceridele, adică grăsimile în sânge;

• Scade capacitatea leucocitelor de a ucide microbii. La o glicemie normală, între 60 și 100 mg/dl, celulele sistemului imunitar sunt foarte active, odată cu creșterea glicemiei, leucocitele își modifică forma, devenind mai leneș și reacționând mai încet față de agenții patogeni.