STIL DE VIAŢĂ Adela Ciolocoi, nutriţionist, dietetician: Obiceiuri pentru o alimentație sănătoasă

1. Începeți ziua cu o cana de apă la temperatura camerei sau ușor călduță (cu puțină zeamă de lămâie), care ajunge direct în intestine, curățând mucusul din ziua precedentă;

2. Consumați zilnic legume proaspete – sunt bogate în apă, fibre, vitamine, minerale;

3. Beți multă apă, chiar dacă nu vă este sete – deseori senzația de foame este confundată cu nevoia de apă;

4. Mâncați sănătos și consistent la micul-dejun, corpul are nevoie de energie în prima parte a zilei;

5. Obișnuiți-vă să aveți trei mese principale în fiecare zi și nu ronțăiți între mese;

6. Încercați să consumaţi un suc verde pe zi, obținut din legume verzi, care, datorită clorofilei, ajută la purificarea sângelui, producerea globulelor roșii, detoxificarea organismului;

7. Limitați consumul de produse sărate (afumături, mezeluri, produse de patiserie) și folosiți ierburi aromate în locul sării atunci când gătiți;

8. Feriți-vă de alimentele gata preparate, gătiți acasă și învățați să citiți etichetele produselor pe care le cumpărați;

9. Nu vă grăbiți când mâncați, mestecați încet până hrana devine lichefiată. Procesul digestiv începe atunci când saliva intră în contact cu hrana și începe masticația. Astfel, alimentele mestecate vor trece ușor prin sistemul digestiv și veți beneficia de o absorbție maximă a hranei;

10. Asigurați-vă că vă luați porția de zahăr pe zi din fructe, nu din dulciurile existente în comerț;

11. Două zile pe săptămână mâncați fără proteină animală (carne, produse lactate, ou), o puteți înlocui cu legumimoase, quinoa, semințe și fructe oleaginoase – toate surse de proteine de bună calitate;

12. Obișnuiți-vă ca măcar în 4 zile pe saptămână să aveți în meniu fructe oleaginoase (nuci, caju, migdale,etc) și 2 lingurițe de semințe zilnic (in, chia, pin, susan etc). Cu precădere cei care nu consumă pește trebuie să adauge semințe de in – principala sursă vegetală de Omega 3, dar și de fibre;

13. Prăjelile, tocăturile, mâncarea fast-food, deserturile din comerț, chipsurile, produsele de patiserie trebuie consumate extrem de rar;

14. Controlați porțiile indiferent de mâncarea consumată, eliminați excesul, nu plăcerea de a mânca.