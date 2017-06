STIL DE VIAŢĂ Adela Ciolocoi, nutriţionist, dietetician: Sănătatea pielii și alimentația

Pentru o piele sănătoasă încercați să:

1. Beți multă apă – o cantitate adecvată de apă este esențială pentru a avea o piele hidratată și pentru a elimina toxinele prin intermediul rinichilor și al colonului;

2. Includeți fibre în dietă – reglează tranzitul intestinal și intensifică eliminarea reziduurilor;

3. Eliminați zahărul și alimentele cu indice glicemic crescut, precum dulciurile, pâinea albă, produsele de patiserie, chipsurile, cartofii prăjiți;

4. Includeți acizii grași esențiali în alimentație sau grăsimile sănătoase. Optați pentru fructele oleaginoase, semințe, cereale integrale, uleiuri presate la rece, avocado, pește gras precum sardinele, macroul, somonul;

5. Reduceți consumul de alimente care îngreunează organismul: carnea roșie produsele lactate, alimentele rafinate sau cele prăjite;

6. Folosiți cât mai puțină sare de bucătărie, prezența sodiului în exces conferă pielii un aspect umflat, pufos. Același aspect îl dă și zahărul în exces;

7. Antioxidanţi. Pentru sănătatea și frumusețea pielii, cei mai importanți antioxidanți din alimente sunt:

• Seleniul – menține elasticitatea țesuturilor și încetinește rigidizarea țesuturilor cauzată de procesele de oxidare. Surse alimentare: nuci braziliene, cereale integrale, fructe de mare, usturoi și ouă.

• Vitamina E – considerată a fi unul dintre cei mai importanți antioxidanți pentru piele deoarece protejează membranele celulare. Surse alimentare: germenii de grâu, nuci, semințe, uleiuri vegetale, gălbenuș de ou.

• Vitamina C – previne distrugerea radicalilor liberi și ajută la repararea colagenului. Surse de vitamina C: ardeiul iute, cartofi dulci, kiwi, varza de Bruxelles, citrice, fructele goji, etc.

• Carotenoizii, precursori ai vitaminei A, printre care beta-carotenul, întâlnit în caise, piersici, morcov, ficat, gălbenuș de ou.