Străzi pe care nu se intră!

Nu mai pot intra cu mașina decât dacă vor să meargă a doua zi pe la mecanici cu ea. Sunt străzi din Arad, trecute în zona A de impozitare, zonă în care se plătește cel mai mare impozit (dat fiind faptul că vorbim de centrul orașului), dar pe care în aceste zile de iarnă ți-e greu spre imposibil să le parcurgi la pas sau pe patru roți. Totul, spre disperarea locuitorilor zonei care și-au pierdut orice speranță în autorități și în rezolvări. „Poate ne ajutați dvs., că nu mai știm cui să ne adresăm”, cam așa au sunat telefoanele cititorilor noștri.

O astfel de stradă e Clopoțeilor, situată la zece minute de centru. O stradă care nu a văzut încă asfaltul, dar care e „prietenă” mult prea bună cu craterele. De când a nins, strada e tot mai greu accesibilă celor cu maşini. Până la ninsoare, măcar vedeai unde sunt gropile cele mai mari şi încercai să le ocoleşti. Acum, zăpada a acoperit craterele, spre disperarea tuturor. “Locuiesc pe strada Clopoţeilor şi, în urma ninsorii, pe stradă, care şi aşa era spartă, nu se mai poate intra. Poate, poate se va face ceva cu strada asta, într-un final, dacă interveniţi şi dvs. E groaznic. Am maşină nouă, e înfiorător. Aș fi vrut să vină cineva din consiliul local, de oriunde, nu ştiu, să vadă cum e strada, că nu se poate circula efectiv pe ea cu maşinile mici. Eu am sunat la drumuri dar, din păcate, acolo sunt nişte nemernici, la faptul cum vorbesc cu noi. Au un vocabular de oameni plictisiţi de viaţă, sătui. M-au întrebat: noi ce să facem? Păi ce să facă? De trei ani de zile îi tot sun, dar degeaba. Îmi trimit acasă doar foi că îmi mulțumesc că mă interesez de strada mea! E ok și așa, cu scrisorile, dar cu restul, cu costurile suplimentare, pe care o să le avem după ce ieșim din iarnă, la maşini, cum rămâne? Cine le plătește? Cine plăteşte reparaţiile la maşină, care trebuie dusă la mecanic mereu? Nimeni. Însă, plătim impozite de zona A, pentru că suntem la zece minute de centru, deşi vă spun sincer că eu nu am văzut drum din acesta nicăieri. Nu este cu asfalt, nici nu trebuie, că strada e foarte îngustă. I-am rugat doar să vină să niveleze. Niște piatră să pună. Anul trecut au aruncat, din păcate, criblură când a plouat. Criblura în contact cu apa a făcut șanțuri, iar acum sunt cratere, credeți-mă. Cu mașina freci pe jos”.

Ce spune Primăria

Ce șansă are această stradă să facă cunoștință cu o minimă reparație, dacă nu reabilitare? Ce spune Primăria Arad? „Strada se numără printre cele 55 de străzi incluse în lotul II al reabilitării. Vă pot spune că, potrivit programărilor, lucrările de reabilitare a străzilor din acest lot în care este inclusă și strada Clopoțeilor vor începe în primăvară”, ne-a declarat Ralu Cotrău, purtător de cuvânt al Primăriei Arad.

Intervenția de acum

Ce s-a făcut pentru locuitorii străzii ca se le fie cât de cât mai ușor în aceste zile? “Pe stradă s-a intervenit atât în prima seară în care a nins, cât și aseară, cu o volă pentru a nivela cât de cât strada, în condițiile în care pământul e înghețat. Se fac eforturi în continuare pentru a face această stradă circulabilă”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Arad.