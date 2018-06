Street FOOD Festival a debutat cu gust și savoare la Arad

Arădenii sunt invitați din nou la relaxare dar și să guste din specialitățile oferite la Street FOOD Festival, în Piața Avram Iancu, după ce, în 2017, aproximativ 50.000 de oameni s-au adunat aici să se delecteze cu preparatele chefilor prezenți. Astfel, Chef Foa alături de cei 40 de vendori prezenți vor ademeni publicul cu preparate creative și îi vor invita să testeze rețeta relaxării alături de un preparat bun, un concert live și, de ce nu, un film vizionat outdoor.

Ce filme și ce muzică?

Experiența de festival va fi completată și cu ajutorul unui program bine ales la scenă și cinema outdoor. Ce filme vedem la Street FOOD Festival? În fiecare seară, din cele patru zile de festival, vizitatori vor putea viziona câte un film începând cu ora 21.30 precum: 14 iunie – No Reservations, 15 iunie – Haute Cuisine, 16 iunie – Chef și 17 iunie – Big Night. În ceea ce privește muzica, oferta este următoarea: 14 iunie – Melting Dice și FUNKorporation; 15 iunie – Rockabella, CeZar, Ana & the Changes; 16 iunie – Dimitri’s Bats, Ligia Hojda, Grimus; 17 iunie – Next Ex, Lucia, FiRMA.