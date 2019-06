Street Food Festival aduce mâncare și muzică bună, la Arad

„Primul și cel mai mare festival culinar din țară”, după cum îl prezintă organizatorii, Street Food Festival se întoarce la Arad. După ce edițiile anterioare au fost găzduite de Piața Avram Iancu, a venit vremea ca evenimentul să se mute pe spațiul verde din Parcul Eminescu, situat în spatele Primăriei. „Vino și tu să îți petreci câteva zile frumoase de vară în Parcul Mihai Eminescu, cu mâncare delicioasă, înghețată, băuturi reci, muzică live și filme în aer liber”, ne îndeamnă organizatorii.

Vineri, pe scena festivalului culinar vor urca trupele Koszika și The Mono Jacks, începând cu ora 19:30, sâmbătă vor cânta Lucia&Andrei și Byron, iar duminică vor urca pe scenă JazzyBit și Robin And The Backstabbers. Accesul la eveniment va fi gratuit.