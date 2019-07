Street Food Festival începe joi: scenă cu deschidere de 360 de grade și peste 40 de „vendori”

Joi începe o nouă ediție a festivalului ce îmbină arta gastronomică cu cea muzicală. „Vor participa la Arad peste 40 de vendori cu diferite preparate, care așteaptă să fie descoperite la această ediție. De la fructe de mare, până la burgeri și clătite. Îi menționăm printre cei care vor fi prezenți pe Cimbru, care anul trecut a câștigat un premiu la European Street Food Awards, pe Meatic, bucătăria mobilă a lui Adi Hădean, dar și pe cei de la Elemozia, Zobuian, La Nu Știu Cine și mulți alții care vor avea fel de fel de preparate apetisante”, spun organizatorii evenimentului.

O noutate la această ediție va fi scena cu deschidere de 360 de grade, care „îi aduce pe artiști mai aproape de public”, conform organizatorilor. „Este un concept nou, în premieră, pe care l-am integrat în ediția aceasta a festivalului și prin care ne dorim să aducem artiștii cât mai aproape de oameni, iar actul artistic să fie cât mai natural”, spun aceștia. Pe scenă vor urca, vineri, cei de la Soul Serenade și The Mono Jacks, sâmbătă cei de la Lucia&Andrei și Byron, iar duminică cei de la Jazzybit și Robin and the Backstabbers. „Ne dorim să susținem și comunitatea locală de artiști din orașele în care mergem, astfel că avem și o scenă specială, numită Local Heroes, unde mixează DJ-ii apreciați din orașele pe care le vizităm. La Arad, îi vom avea, printre alții, pe Sebuh, N Alin și Someșan”, anunță aceiași organizatori.

Festivalul este organizat de Agenția Why Not&Flavours, fiind sprijinit de Primăria Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultură Arad.