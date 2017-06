Street Food Festival începe mâine

Au fost prezenți Constantin Covaliu, manager general al Street Food Festival (SFF), Călin Câmpean, manager comercial al SFF și Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad.

În cadrul conferinței au fost prezentați artiștii care vor urca pe scena din Piața Avram Iancu, trupa Robin and the Backstabbers fiind cap de afiș. Constantin Covaliu, managerul general al Street Food Festival a prezentat evenimentul ca o îmbinare perfectă între muzică, film și artă culinară stradală, anunțând totodată că speră ca „oamenii la Arad să fie la fel de mulți ca la edițiile din Oradea sau Sibiu, unde au fost în jur de cinci zeci de mii de oameni”.

SFF și Marea Unire

Călin Câmpean, managerul comercial al evenimentului, a menționat că le mulțumește celor de la Centrul Municipal de Cultură Arad pentru sprijinul logistic și financiar acordat evenimentului, menționând că „la ediția de la Arad avem peste 30 de vendori, dintre care câțiva sunt din Arad”. Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă, a declarat că „și acest eveniment face parte din planul nostru de a aniversa centenarul Marii Uniri, pe care îl vom sărbători în stradă”.

Share a Meal

Un element inedit al festivalului a fost prezentat de către Constantin Covaliu. Acesta ne-a vorbit despre campania „Share a Meal” ce se desfășoară în cadrul Street Food Festival, constând în posibilitatea ca oamenii să doneze porții de mâncare. „Ne dorim să aducem bucuria festivalului și în fața oamenilor care nu își permit să se bucure de Street Food Festival. Am identificat grupuri de persoane și porțiile donate de oameni la festival vor fi duse acestora”, a declarat managerul general al SFF. Pe scurt, oamenii vor putea plăti pentru o porție de mâncare pe care nu o vor consuma ei, însă, ci va fi donată la începutul fiecărei zile către o persoană nevoiașă.

12 concerte

Vor fi 12 concerte în Piața Avram Iancu în cadrul SFF, 15-18 iunie. În prima zi vor urca pe scenă Soul Serenade, Amalia Gaiță și Naked (Serbia). A doua zi, pe 16 iunie, Next Ex, byron și Robin and the Backstabbers le vor cânta arădenilor, iar în cea de-a treia zi, sâmbătă, muzica va fi asigurată de Pely Barna (Ungaria) Heion and The Echo Bits și JazzyBIT.

În ultima zi de festival vor urca pe scenă Marton Hangacsi (Ungaria), Animo (Ungaria) și Amoeba. Toate concertele vor începe de la ora 17:30, continuând până după ora 21.

Organizatorii

Festivalul realizat de Agenția Why Not&Flavours se va desfășura la Arad în perioada 15-18 iunie, pe plan local evenimentul fiind susținut de Municipiul Arad prin Centrul Municipal de Cultură, Poliția Locală și Centrul Județean de Voluntariat.