Street Food Festival revine, în iunie, la Arad

Street food, cinema în aer liber, muzică live și activități pentru cei mici, va aduce Street Food Festival în unsprezece orașe ale țării, printre care și Arad. Peste 300.000 de oameni au participat la ediția de anul trecut, în cele zece orașe în care s-a desfășurat, motiv pentru care organizatorii – Why Not and Flavours – au decis să mărească numărul orașelor pentru ediția 2018.

Ambasator al festivalului va fi tot Chef Foa, la fel ca anul trecut. Așadar, și în 2018, atracția principală a evenimentului va fi celebra Foa’s Pastrami. Ediția de anul acesta din Arad se va organiza, cel mai probabil, între 14 și 17 iunie.

„Ne e deja poftă să pornim la drum. În 2017 v-am promis o revoluție street-food și cu ajutorul partenerilor și a tuturor susținătorilor street-food am reușit. Vă mulțumim că aveți încredere în noi și vă promitem că în 2018 nu vă vom dezamăgi. Vă invităm să explorați alături de noi o nouă lume în care mâncarea bună și atmosfera relaxantă sunt la ordinea zilei. Ne vom plimba prin 11 orașe alături de cei mai buni bucătari, trupe și artiști, activități interesante pentru cei mari și cei mici și vom face călătorii culinare prin întreaga lume cu ajutorul unor rețete absolut savuroase. Suntem nerăbdători să vă dezvăluim și mai multe surprize, dar până atunci vă lăsăm să vă antrenați apetitul…văgarantăm că aveți nevoie”, spune Nely Borza, Project Manager Street FOOD Festival.